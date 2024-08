CONSIGLIO PAT * VISITE ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE SOINI HA RICEVUTO IL VERTICE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI DEL TRENTINO, CHE CONTA 150 TESSERATI»

12.43 - giovedì 1 agosto 2024

Il presidente Claudio Soini ha cordialmente ricevuto stamane a palazzo Trentini il vertice dell’Associazione sindaci emeriti del Trentino, realtà che opera dal 2007, che conta 150 tesserati e di cui fa parte lo stesso Soini in qualità di ex sindaco di Ala. Il presidente dei sindaci emeriti Armando Benedetti (sindaco di Segonzano per dieci anni tra gli Ottanta e i Novanta) è giunto assieme al vice Carlo Rossi (ex sindaco di Isera) e il segretario tesoriere Enrico Lenzi (già primo cittadino a Samone).

I tre ospiti hanno descritto la serie di iniziative cui si sta lavorando per contribuire alla valorizzazione della cultura dell’autogoverno e della solidarietà, dei valori dell’Autonomia e dell’indispensabile funzionein essa degli enti comunali. Si sta preparando tra l’altro il 5° Meeting delle Associazioni degli ex sindaci dell’Arco Alpino, che si terrà a settembre dell’anno prossimo a Trento, con la partecipazione di Trentino, Alto Adige, Friuli e Valle d’Aosta. Benedetti e colleghi hanno trovato porte aperte e piena disponibilità a collaborare da parte del presidente Soini.

stamane a palazzo Trentini il vertice dell’Associazione sindaci emeriti del Trentino, realtà che opera dal 2007, che conta 150 tesserati e di cui fa parte lo stesso Soini in qualità di ex sindaco di Ala. Il presidente dei sindaci emeriti Armando Benedetti (sindaco di Segonzano per dieci anni tra gli Ottanta e i Novanta) è giunto assieme al vice Carlo Rossi (ex sindaco di Isera) e il segretario tesoriere Enrico Lenzi (già primo cittadino a Samone).

I tre ospiti hanno descritto la serie di iniziative cui si sta lavorando per contribuire alla valorizzazione della cultura dell’autogoverno e della solidarietà, dei valori dell’Autonomia e dell’indispensabile funzionein essa degli enti comunali. Si sta preparando tra l’altro il 5° Meeting delle Associazioni degli ex sindaci dell’Arco Alpino, che si terrà a settembre dell’anno prossimo a Trento, con la partecipazione di Trentino, Alto Adige, Friuli e Valle d’Aosta. Benedetti e colleghi hanno trovato porte aperte e piena disponibilità a collaborare da parte del presidente Soini.