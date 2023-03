CONSIGLIO PAT * “TRACCIARE I CONFINI DEL RISPETTO”: « VIOLENZE PSICOLOGICHE DI GENERE CON TAUFER – VOLPATO – MONZANI – REALE, A TRENTO (4/3 -11.30) »

10.33 - giovedì 2 marzo 2023

Violenze psicologiche di genere: incontro aperto organizzato dalla Commissione pari opportunità .Appuntamento il 4 marzo con l’incontro pubblico “Tracciare i confini del rispetto”, organizzato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, presieduta dalla dottoressa Paola Maria Taufer.

Il titolo completo dell’incontro, pubblico, aperto e gratuito, è “Tracciare i confini del rispetto. Le violenze psicologiche di genere”. Si terrà il 4 marzo dalle 9.30 alle 11.30 nella sala di rappresentanza della Regione Trentino Alto-Adige; la partecipazione è prevista in presenza o in streaming.

Il tema delle violenze psicologiche verrà trattato con particolare riguardo al genere; si tratta di un tipo di violenza che riguarda molto la sfera domestica, ma anche quella scolastica, lavorativa, sociale e il web. Essa rappresenta un fenomeno subdolo, che spesso, soprattutto al suo insorgere, risulta poco riconoscibile dalle stesse vittime e talvolta anche da chi si occupa della loro tutela, salvo poi assumere connotazioni gravissime che possono sfociare – e spesso lo fanno – in altre forme di violenza, compresa quella fisica. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza interessata, ma vuole anche riunire le realtà associative, istituzionali, formative che si occupano a vario titolo dei temi affrontati.

Aprirà la mattinata la psicologa e psicoterapeuta Paola Maria Taufer, presidente della Commissione provinciale pari opportunità. Seguiranno gli interventi di Chiara Volpato, professoressa senior di Psicologia sociale all’Università di Milano-Bicocca, Margherita Graglia, psicologa e psicoterapeuta, saggista e formatrice, Piera Franceschi, psicologa e psicoterapeuta, componente del Comitato pari opportunità dell’Ordine nazionale degli psicologi, Marco Monzani, componente della Commissione provinciale pari opportunità e criminologo. I lavori saranno coordinati da Carla Maria Reale, componente della Commissione provinciale pari opportunità, ricercatrice post-doc presso l’Università di Genova.

Per la partecipazione in presenza è obbligatoria l’iscrizione online, che dovrà essere fatta sul sito www.formatsas.com oppure scansionando il Qr presente sulla locandina dell’incontro (in allegato). La partecipazione online in streaming, invece, sarà possibile senza iscrizione, collegandosi alla piattaforma Go To Meeting attraverso un link che sarà disponibile online (questo il sito) a partire dalle 8.30 del 4 marzo.