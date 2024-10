CONSIGLIO PAT * SESTA COMMISSIONE: FUGATTI, «DARE PRECEDENZA ALLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 103 STATUTO, RISPETTO AD OGNI ALTRA MODIFICA STATUTARIA»

16.16 - mercoledì 30 ottobre 2024

Il presidente della Provincia Autonoma ha riferito oggi pomeriggio in VI Commissione permanente, corrispondendo all’invito del presidente Walter Kaswalder. L’intervento di Maurizio Fugatti ha riguardato l’attuazione della risoluzione n. 1/XVII, approvata in Consiglio lo scorso gennaio con questo dispositivo: “Dare precedenza rispetto ad ogni altra modifica statutaria alla modifica dell’articolo 103 dello Statuto, valorizzare il ruolo della Regione nella riforma statutaria, approfondire politicamente i temi di possibile modifica dello Statuto e richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio”.

Fugatti ha riepilogato che quest’estate si è lavorato molto con Roma attorno al possibile perimetro di riforma dello Statuto di Autonomia. C’è stato infine un cambio di rotta, ben noto alle cronache: non si perseguirà più un testo comune per tutte le realtà a Statuto speciale, ma si seguiranno percorsi diversi per ciascuna di esse. In ottobre è partito un nuovo ciclo di incontri che ha come orizzonte – stante le dichiarazioni fatte a suo tempo dalla premier Giorgia Meloni – l’approvazione in Consiglio dei Ministri entro novembre del testo di aggiornamento della carta statutaria.

Il tavolo che ci lavora – ha specificato il presidente – coinvolge anche i presidenti delle Commissioni dei Dodici e dei Sei e conta sulla presenza del ministro Roberto Calderoli. L’articolato a suo tempo consegnato a Torino alla presidente Meloni dai presidenti di Trento e Bolzano dev’essere rivisitato, in questa fase rimane centrale l’obiettivo condiviso del ripristino delle competenze di Trento e di Bolzano erose dal 2001 in poi in particolare a valle di pronunce della Corte Costituzionale. Si lavora su alcuni titoli di competenza legislativa e amministrativa, non si è invece parlato ancora – ha specificato Fugatti – di altri aspetti di potenziale riforma, come il ruolo delle norme di attuazione e il principio dell’intesa Stato-Pat, aspetti per i quali si tratta di capire ora quali spazi di manovra vi siano per includerli nel percorso di legge costituzionale.

Vi sono insomma alcune certezze, è stata la conclusione. C’è la garanzia del rispetto dei tempi da parte del Governo; è in pieno corso il lavoro attorno alle competenze dell’Autonomia. Vi sono invece altre questioni su cui ancora discutere. C’è poi potenzialmente l’ipotesi di poter discutere anche di un allargamento del catalogo delle competenze ad altre materie del tutto nuove e cui Trento e Bolzano sono notoriamente interessate.

Francesca Parolari (Pd) ha chiesto se gli aspetti di riforma non inclusi nel testo cui si sta lavorando possono essere immaginati come una seconda tranche legata a un secondo potenziale testo di riforma. Il presidente Pat ha risposto di no: eventuali allargamenti del perimetro, ha chiarito, verranno trasfusi nello stesso testo che si attende entro novembre: ci sarà un testo solo – ha ribadito – con dentro tutto quello che ci potrà essere. Parolari ha replicato che i tempi sono stretti per poter verosimilmente immaginare di ottenere subito gli obiettivi sperati che vanno oltre la questione delle competenze. Fugatti ha risposto: l’istruttoria tecnica c’è stata su tutto, quello che va verificato è se c’è condivisione di merito.

Chiara Maule (Campobase) ha chiesto perché si è interrotto il percorso unico per tutte le Regioni speciali, vista la oggettiva comunanza di molte delle questioni in campo. Il presidente Pat ha detto che è stato il percorso politico a condurre a questa scelta di metodo.

Eleonora Angeli (Noi Fugatti) ha ricordato che nella Commissione regionale da lei presieduta si discuterà il 12 novembre proprio del tema statutario, con importanti audizioni che potranno contare anche sulla presenza della professoressa Daria de Pretis.

Walter Kaswalder ha ringraziato il presidente e i dirigenti Pat per il lavoro che si sta svolgendo con Roma.