CONSIGLIO PAT * SESSIONE MATTINA: PRESIDENTE KASWALDER, « DAL PUBBLICO NON AMMESSO DAL REGOLAMENTO, NON C’ERA MOTIVAZIONE PER INTERROMPERE I LAVORI »

16.49 - mercoledì 29 marzo 2023

La sospensione dei lavori d’aula disposta questa mattina dal presidente Walter Kaswalder, a fronte di un comportamento del pubblico in alto non ammesso dal regolamento, è riecheggiata in apertura di Consiglio nel pomeriggio.

La capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio, ha voluto esprimere sostegno al presidente Kaswalder e ha parlato di poco rispetto per le istituzioni e poca educazione da parte della rappresentanza sindacale, che ha poi disertato l’appuntamento delle ore 13.

Lucia Maestri (Pd) ha difeso le sigle sindacali, affermando che esse anche questa volta hanno in realtà preso sberle in faccia da questa maggioranza e che si poteva incontrarle stamane sospendendo i lavori consiliari.

Anche per Alex Marini (5 Stelle) il pubblico sopra l’aula non ha avuto comportamenti irrispettosi ed è eccessivo il giudizio espresso da Dalzocchio.

Roberto Paccher (Lega) s’è invece associato alla collega di gruppo, ribadendo che l’incontro si doveva correttamente tenere alle ore 13 come concordato, non essendoci motivo per interrompere i lavori d’aula. Analoga la posizione di Alessandro Savoi (Lega).

Secondo Paolo Zanella (Futura), a sua volta intervenuto sull’ordine dei lavori, parlare di “irruzione” è fuori luogo e se di sgarbo si deve parlare, meglio riferirsi a quello di ieri della maggioranza sulla nomina del membro in Commissione dei 12.

Il presidente Kaswalder ha voluto ripetere che il Consiglio è sempre aperto all’incontro con tutti, ma che non c’era una corretta motivazione per interrompere i lavori d’aula in corso, a fronte di un appuntamento con i sindacati già ammesso e concordato per le ore 13, al termine della sessione mattutina.