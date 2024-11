CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: «MANOVRA FINANZIARIA, VIA LIBERA AGLI ARTICOLI DI COMPETENZA»

15.40 - giovedì 21 novembre 2024

La Seconda Commissione permanente guidata da Antonella Brunet ha espresso nel pomeriggio, ai sensi dell’articolo 125 bis del regolamento interno, il parere sugli articoli di competenza del disegno di legge 45, “Collegata alla manovra di bilancio 2025”. Gli articoli esaminati, di competenza degli assessori Roberto Failoni (5, 6, 7) e Achille Spinelli (9, 10, 11, 12), sono stati illustrati dal dirigente del dipartimento commercio e turismo Sergio Bettotti e dallo stesso assessore alle attività economiche. I pareri sono stati favorevoli con le tre astensioni di Stanchina (Campobase), Manica e Maestri (PD).

Articolo 5 sul commercio

La proposta integra la disciplina sul commercio, al fine di garantire la promozione del commercio trentino con l’istituzione di un marchio volto a valorizzare il legame degli esercizi commerciali con il territorio.

Articolo 6 sull’artigianato

La norma interviene per qualificare la professione artigiana, oltre che l’artigianato e i prodotti artigianali, anche ampliando la platea dei soggetti beneficiari dei contributi.

Articolo 7 moratoria sanzioni sul perfezionamento informazioni Cin

Con riferimento al conseguimento del Cin (codice identificativo nazionale) imposto per l’intero settore ricettivo dalla disciplina nazionale, la norma prevede che fino al 31 agosto 2025 non siano irrogate le sanzioni previste dalla normativa provinciale per chi compili i dati difformi, sbagliando il caricamento delle informazioni o la verifica di sistema.

Articolo 9 in materia di incentivi alle imprese

L’articolo interviene sulla legge 6 prevedendo che i beneficiari degli interventi a sostegno dell’economia debbano adottare nei confronti dei propri dipendenti uno dei contratti collettivi individuati dalla Giunta d’intesa con i sindacati. La proposta introduce anche un onere prevedendo che il soggetto beneficiario debba verificare che detti contratti siano applicati anche dalla catena di fornitura utilizzata per i servizi ad alta intensità di lavoro. Pena la revoca del contributo. I successivi commi riguardano aspetti di semplificazione.

Articolo 10 di semplificazione delle misure agevolate per l’emergenza Covid

La norma introduce una disciplina semplificata per la gestione dei controlli dei contributi erogati agli operatori economici riferiti alle leggi emergenziali del 2020 per interventi di minore entità (fino a 10.000 euro). La Giunta individuerà specifiche modalità per l’individuazione dei controlli sui contributi erogati.

Articolo 11 sulle cave

La norma prevede che la Provincia, attraverso Trentino Sviluppo, possa costituire o partecipare a una società in house, partecipata anche dai comuni nel cui territorio si trovano cave di porfido. La finalità è il sostegno all’esercizio delle proprie funzioni di governo e delle funzioni comunali, nonché lo svolgimento di azioni di valorizzazione del settore minerario e del porfido.

Tale società potrà garantire efficacia e uniformità nelle modalità di intervento nel settore, anche in relazione alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni dei macrolotti del porfido, assicurando al contempo supporto nello svolgimento delle funzioni di pianificazione delle aree estrattive.

Il comma seguente modifica la normativa vigente a seguito di rilievi ministeriali con riferimento al deposito di materiali nelle aree del piano cave.

Le successive sono modifiche tecniche in tema di proroga delle concessioni in casi eccezionali, specifiche sul contributo per l’esercizio dell’attività di cava e altre norme di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa e degli adempimenti a carico delle imprese,

Articolo 12 sulle politiche attive del lavoro (progettone)

La norma è finalizzata, con la riforma del progettone in fase di attuazione, a permettere l’affidamento in via transitoria di interventi e di servizi di interesse generale sulla base del vecchio impianto normativo, garantendo continuità di interventi ed attività. I beneficiari continueranno ad essere individuati dalla disciplina vigente sino all’adozione da parte della Giunta della delibera di individuazione dei soggetti appartenenti particolari fasce deboli.

Con riferimento all’articolo 9, il consigliere Alessio Manica (PD) ha chiesto se i fornitori siano obbligati ad applicare il contratto solo per il segmento soggetto al contributo. Sull’articolo 11 in materia di cave ha chiesto inoltre, quando si parla dell’introito da parte dei comuni, che fine fanno gli eventuali terreni diventati usi civici.

L’impresa perde il contributo, ha chiarito Spinelli qualora, nello svolgimento di servizi ad alta intensità di manodopera, i fornitori non rispettino la contrattualità per l’unità lavorativa per la quale vengono utilizzati.

Il contributo di concessione di cava è previsto a compensazione dei maggiori oneri rispetto all’attività estrattiva ed è percepito dal Comune. Alle Asuc resterà il più consistente canone di cava. Sempre sull’articolo 11 Lucia Maestri (PD) ha chiesto delucidazioni con riferimento alle due opzioni di costituzione o partecipazione della Pat alla società in house.

Una formula pensata per provare a sviluppare un sostegno da configurare nelle forme che saranno più consone, ha chiarito Spinelli.