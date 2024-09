CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: «AUDIZIONI AFFITTI TURISTICI, SERVONO REGOLE ANCHE SE IL SETTORE NON VA DEMONIZZATO»

11.55 - martedì 24 settembre 2024

Seconda commissione, audizioni sui due ddl sugli affitti turistici: servono regole, anche se il settore non va demonizzato

Mattinata di audizioni in Seconda commissione, presieduta da Antonella Brunet (Lista Fugatti), sui ddl 27 di Filippo Degasperi (Onda) e il ddl 39​ di Paolo Zanella (Pd) e sottoscritto, oltre che dai componenti del suo gruppo, Paola Demagri (Casa Autonomia) e Lucia Coppola (Avs). Due disegni di legge che riguardano gli alloggi turistici e gli affitti brevi. Questa la prima parte dei lavori della mattinata. Da parte del coordinamento delle Apt, sì alla necessità di una regolamentazione degli affitti brevi, ma la direzione dei due ddl non è quella giusta. Anche per il mondo contadino condivide la necessità di porre delle regole, ma non vanno demonizzati perché servono anche a fare rimanere la gente nei centri di montagna. Infine, il coordinamento imprenditori, in particolare Asat e Unat, hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di mettere ordine in un mercato, come quello degli affitti brevi, in gran parte sommerso e che quindi finisce per fare concorrenza sleale agli settori.

Il Consorzio delle Apt, sbagliato ridurre la quota della tassa di soggiorno

Prima audizione della mattinata quella dei rappresentanti del Consorzio Apt del Trentino. Il coordinatore Paolo Degasperi ha espresso il suo sì all’avvio si una regolazione degli alloggi turistici, ma non nel verso indicato dai due ddl. Questo tipo di offerta, ha aggiunto, fa parte della visione strategica della politica turistica quindi andrebbe previsto un più ampio spettro di intervento rispetto ai due ddl. Non solo, ma per Degasperi la soluzione spetta alla legge nazionale che sola può attenuare gli effetti negativi di questo fenomeno.

Secondo il Consorzio Apt sarebbe opportuno introdurre standard minimi di qualità che andrebbero definiti con gli operatori. Le Apt chiedono la costituzione di un’associazione di categoria egli affitta alloggi turistici. Inoltre, andrebbe ridotto il sommerso anche se complicare la burocrazia finirebbe per incentivare il nero. Quindi, servirebbero meccanismi collegati alle autorizzazione per promuovere la professionalità dei gestori come micro imprenditori dell’accoglienza. Sul piano delle procedure burocratiche, queste andrebbero agevolate con applicativi software. Infine, sempre per le Apt, la vigilanza è importante ma ciò non deve diventare un deterrente per le iniziative e servirebbero dati sui controlli per avere un quadro dal quale partire per introdurre migliorie. Ma, sottrarre risorse delle tassa di soggiorno alle Apt per incrementare i controlli sugli affitti brevi finirebbe per indebolire il ruolo delle Aziende a favore della qualità dell’offerta turistica trentina.

Luciano Rizzi, presidente del Consorzio, ha ricordato che il ruolo delle Apt riguarda tutta le comunità e quindi, ha sottolineato Rizzi, non si possono effettuare tagli di risorse.

Paolo Zanella ha sottolineato che anche dalla parte delle Apt c’è la consapevolezza della necessità di regolamentare questo settore, e ha ricordato di essersi posto la domanda se la via migliore fosse quella della legge nazionale (il Pd ha presentato due ddl in Parlamento) ma, ha aggiunto l’esponente dem, serve anche una legge provinciale che abbia come obiettivo quello di alzare il livello del turismo trentino. Sulla tassa di soggiorno comprensibile la posizione dell’Apt, ma i comuni chiedono maggiori risorse per i controlli, comunque Zanella ha aperto al confronto su questo punto.

Filippo Degasperi ha chiesto cosa si intenda, da parte delle Apt, qualità. Paolo Degasperi ha detto, ad esempio, che si dovrebbe arrivare a check in diversi da quelli a distanza e spersonalizzati, offrendo anche maggiori informazioni agli utenti delle abitazioni turistiche sul territorio e alle offerte culturali e turistiche. Rizzi, ha aggiunto, che non si deve condannare il turismo degli alloggi perché comunque alimenta l’economia dei territorio. Ma qualità, ha sottolineato, non significa crescita dei numeri, criterio però che sta ancora alla base alla valutazione delle Apt. Ma per alzare i prezzi per selezionare la domanda è indispensabile alzare anche il livello dei servizi al quale concorrono le Apt e i comuni. Il presidente del Consorzio ha portato l’esempio della Puglia dove sono stati alzati i prezzi senza migliorare i servizi e così si sono trovati con posti liberi ad agosto.

AcT: gli alloggi turistici possono servire a fare restare la gente in montagna

Daniele Bergamo, direttore di AcT (Associazione contadini trentini), ha affermato che si deve essere lungimiranti per programmare strumenti come le locazioni che possono servire a far sopravvivere le zone montane. Sui ddl Bergamo ha detto che ci sono alcuni punti condivisibili, prima di tutto che siano i comuni a decidere perché hanno il polso della situazione. Una riduzione del numero degli alloggi turistici nelle aree ad alta tensione abitativa è condivisibile, senza per appesantire troppo la burocrazia.

Coldiretti: i due ddl sono un buon inizio

Enzo Bottos direttore di Coldiretti ha detto che sugli affitti brevi e alloggi turistici serva una regolamentazione. Bene la previsione sulla sicurezza con l’adeguamento alla norma nazionale e in generale sulle norme urbanistiche Pat anche per evitare la concorrenza sleale nei confronti degli agritur. Inoltre Bottos condivide la possibilità che sarebbe demandata ai comuni per limitare questi alloggi, così come il potenziamento dei controlli. Quindi, per Coldiretti, questi due ddl sono un buon inizio.

Asat: questo è un tema centrale per il turismo

Per il Coordinamento provinciale imprenditori ha aperto l’audizione Giovanni Battaiola dell’Asat il quale ha detto che il tema è centrale per il settore turistico, ma va visto laicamente. Il fenomeno è cresciuto esponenzialmente, ha detto ancora, e quindi ora è come fermare il mare con le mani. L’errore è stato quello di non programmare e stabilire regole per governare questa forma di offerta. Un mercato che oggi o sommerso o parzialmente sommerso e finisce per fare una concorrenza sleale alle altre strutture turistiche. Ma il tema centrale, per Battaiola, è quello dei controlli; controlli che spettano ai comuni. C’è poi un tema urbanistico: ed è giusto prevedere che chi vuole mettere sul mercato un immobile per il turismo deva sottostare a un cambio di destinazione urbanistica. Perché il fenomeno affitti brevi pesa sull’offerta di case per i residenti e i lavoratori.

Roberto Pallanch coordinatore del Cpi ha aggiunto che è importante avere un’offerta turistica diversificata, ma c’è una pressione esagerata sul territorio e quindi è necessaria una regolamentazione non ultima sotto il profilo urbanistico. Il tema del consumo di suolo è sotto gli occhi di tutti e ci sono zone, come le città, che stanno affrontando gravi problemi a causa della tensione abitativa. Utile sarebbe anche aumentare la pressione tributaria su questo tipo di mercato, ha aggiunto, e rendere più efficaci i controlli verificando l’esistenza dei codici Cipat e Cir. I dati statistici mostrano che moltissimi alloggi ne sono privi. Inoltre, ha aggiunto Pallanch, si deve investire sul recupero del patrimonio urbanistico pubblico e privato, anche perché il problema casa non si può limitare al problema degli alloggi turistici. Nello specifico i due testi, ha aggiunto, bene l’idea di introdurre il certificato di idoneità. Mentre sul limite temporale dell’attività c’è il no del coordinamento, anche perché contrasterebbe con l’obiettivo di allungare le stagioni turistiche per evitare l’over turism. Sul tema dell’imposta di soggiorno ok all’idea di alzarla per gli alloggi turistici, ma Pallanch ha anche ricordato che i comuni, nonostante siano i maggiori destinatari delle entrate, non hanno mai effettuato controlli. Anche per il coordinatore del Cpi giustissima l’introduzione di strumenti per garantire la sicurezza degli alloggi. D’accordo anche la proposta di alzare l’Imis per questi alloggi.

L’Unat: a chi spettano i controlli? Va fatta chiarezza

Enzo Bassetti, vicepresidente Unat, ha detto che la titolarità dell’imposta sugli alloggi turistici andrebbe data ai comuni perché solo così si mobiliterebbero per gestirla e avrebbero anche le risorse per i controlli. Non solo, ha ricordato Bassetti, va posto fine al rimpallo tra Pat e municipi su chi spettano i controlli. Aldi Cekrezi, direttore Confesercenti, ha sottolineato la problematicità della norma prevista per i condomini. Inoltre, per Cekrezi, il problema di fondo per la casa sta nella paura che i proprietari hanno nel dare in affitto gli immobili. Paolo Zanella ha detto che è vero che servono norme chiare affinché i proprietari possano arrivare a recuperare gli alloggi magari in caso di morosità. Ma il problema degli affitti brevi c’è, perché è evidente che rendono di più.

Paolo Angheben, di Confindustria, ha richiamato l’attenzione sulla necessità che si trovino soluzioni per consentire ai dipendenti di accedere a abitazioni dignitose e a prezzi giusti.

Segue comunicato sulle altre audizioni.