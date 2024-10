CONSIGLIO PAT * ROVERETO -SICUREZZA URBANA: «IL PRESIDENTE SOINI PRESENTE ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA»

18.54 - venerdì 4 ottobre 2024

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, ha presenziato oggi pomeriggio alla inaugurazione della nuova centrale operativa e della nuova sede riunioni polifunzionale del Corpo intercomunale di Polizia locale “Rovereto e Valli del Leno”. Invitato dalla sindaca di Rovereto Giulia Robol e dal comandante Emanuele Ruaro, il presidente è stato dunque nella sede di via Parteli e ha potuto ammirare la Control Room che consentirà al corpo di polizia di visionare su 28 monitor gli impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana dei Comuni convenzionati in tutta la Vallagarina.

Si tratterà anche di un prezioso luogo di coordinamento della protezione civile per la gestione di eventi, calamità o quant’altro possa accadere nel territorio di competenza. Soini ha condiviso il taglio del nastro esprimendo soddisfazione per questo presidio frutto di un lavoro sinergico tra enti pubblici che parte da lontano. Un lavoro che indubbiamente alza l’asticella della sicurezza per tutti i cittadini di ben sedici Comuni. Era presente anche l’assessore provinciale Simone Marchiori, che a sua volta ha detto quanto il governo provinciale abbia sostenuto e condivida questo rafforzamento infrastrutturale a beneficio degli enti locali lagarini.