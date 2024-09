CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «IL SINDACATO BASTA ESTERNALIZZAZIONI NEI MUSEI»

17.23 - mercoledì 18 settembre 2024

Appalto per i lavoratori del Muse. Il sindacato: basta esternalizzazioni. In Quinta commissione, presieduta da Christian Girardi (FdI), si è parlato della situazione dei lavoratori delle coop appaltatrici del Muse. Nel corso della seduta, su richiesta di Lucia Coppola (Avs), sono stati sentiti i sindacalisti e i vertici del Museo delle Albere. Per Cgil e Uil l’appalto, pur avendo introdotto per i lavoratori il contratto di Federculture, non è sostenibile economicamente e comunque sposta solo più in là i problemi strutturali causati dalle esternalizzazioni. Da parte dei vertici del Muse la valutazione è opposta: esternalizzare i servizi, hanno detto, è obbligatorio dal 2016 e il nuovo appalto ha introdotto novità positive anche per i dipendenti delle coop.

Il sindacato: grave la riduzione delle ore dei servizi educativi

Alberto Bellini della Cgil ha detto che la principale criticità del nuovo appalto sta soprattutto nella riduzione delle ore destinate ai servizi educativi. Nonostante ciò si è riusciti a mantenere inalterato il livello occupazione, anche a fronte di un taglio da 40 mila a 20 mila ore di lavoro. L’aspetto positivo è che si è ottenuto il contratto collettivo Federculture e le coop hanno capito che si dovevano conservare le professionalità. Ma, ha aggiunto il sindacalista Cgil, il taglio di ore comporterà per le coop una perdita stimata in circa 280 mila euro. La Giunta s’è detta disponibile a implementare ulteriori servizi educativi ma il sistema potrà funzionare solo se l’esecutivo manterrà questa promessa. Se le cose non cambieranno l’anno prossimo saranno inevitabili tagli di posti di lavoro. Al punto che alcuni lavoratori non hanno creduto alla soluzione che è stata trovata, ha detto ancora Bellini, e hanno cercato lavoro altrove. Inoltre, dall’appalto esce un modello educativo molto impoverito. Basti pensare che oggi non c’è più nessuno ai piani per spiegare i contenuti museali.

Stefano Piketti della Uil ha detto che l’audizione purtroppo arriva dopo la chiusura dell’appalto che la Uil non ha sottoscritto, anzi, ha ricordato, ha firmato un verbale di mancato accordo. Perché, ha aggiunto Piketti, si ritiene insostenibile l’appalto che non risolve i problemi di fondo. Basti pensare che le coop sarebbero già andate in perdita con la base d’asta. Inoltre, non è stata salvaguardata la continuità nel caso di cambio di datori di lavoro perché sei lavoratori, su 76, non hanno visto riconosciuto il loro posto nel cambio di appalto. Ma, in termini generali, ha detto ancora il sindacalista Uil, il problema degli appalti si farà sempre più grave perché le esternalizzazioni sono troppe. Bellini ha specificato che tra i sei lavoratori che hanno perso il posto ci sono anche tre addetti al servizio stampa che non era stato oggetto di appalto.

Lucia Maestri (Pd) ha detto che il tema riguarda principalmente la legge sugli appalti nella quale va introdotta la continuità del trattamento nei cambi di datori di lavoro. Importante, ha detto l’esponente dem, il risultato di aver ottenuto il contratto Federculture, ma c’è un tema di fondo perché tagliando la metà delle ore destinate all’educazione cambia anche la mission del Muse. Il sindacalista della Cgil ha ricordato che nel sistema museale trentino si applicano contratti ben peggiori dei quello del Muse, compresi tanti part – time involontari da 500 euro al mese. Per i musei, ha continuato, non si può pensare solo al risparmio perché si rischia la banalizzazione dell’offerta. Bellini ha aggiunto che per l’appalto Muse non c’è mai stato un incontro per definire il progetto complessivo quando invece ci si doveva fermare e ragionare a tutto campo e poi procedere all’appalto. Tra l’altro, ha sottolineato, non c’è il direttore e quello che arriverà si troverà le cose fatte per 6 anni.

Mirko Bisesti (Lega) ha ricordato che le assunzioni di 30 persone che prima dipendevano dalle coop vennero fatte, quando lui era assessore alla cultura, proprio per invertire la rotta delle esternalizzazioni. La promessa di arrivare al contratto di Federculture, ha sottolineato, è stata esaudita, ma problema della frammentazione dei contratti è reale e certamente non aiuta. Lucia Coppola (Avs), partendo dalla necessità di finanziare adeguatamente la cultura, ha affermato che nel caso del Muse tagliare le ore di educazione è estremamente grave da tutti i punti di vista sia da quello dei lavoratori che degli utenti. Le esternalizzazioni, ha continuato, hanno fatto danni e i passaggi da cooperativa a cooperativa ha influito negativamente sul livelli retributivi dei lavoratori e sulle loro motivazioni. Serve quindi un salto di qualità perché andando avanti così ci perdiamo tutti. Invece, di investire su iniziative che si sono rivelate pessime, ha concluso, si deve tornare a puntare su musei come il Muse.

Il Muse: abbiamo migliorato l’appalto

Da parte del Museo, il dirigente dei servizi generali e direttore facente funzioni, Massimo Eder, ha affermato che il nuovo appalto è stato avallato dai sindacati. L’esternalizzazione dei servizi, ha ricordato, è partita dal 2013 ed è stata determinata dall’esplosione imprevista dei visitatori che ha costretto il Museo ad aumentare rapidamente il personale; poi nel 2016 è arrivata la delibera che ha imposto di esternalizzare i servizi. Il nuovo appalto, ha sottolineato, ha migliorato quello entrato in funzione nel 2018 anche se ci sono alcuni problemi che l’appaltatore sta affrontando. Alberta Giovannini sostituto direttore dell’organizzazione, ha ricordato che le trenta assunzioni sono andate a coprire figure che prima erano in appalto.

Walter Kaswalder (Patt) ha chiesto se c’è un organigramma completo per capire quali sono le esigenze del Museo. Ovviamente questi dati, ha risposto Alberta Giovannini, sono alla base dell’appalto e ha ricordato che i dipendenti Muse sono 125. Per quanto riguarda il personale esternalizzato si coprono i controlli, il servizio antincendio e 51 lavoratori a tempo determinato e 19 a tempo indeterminato sono invece impegnati nel settore educativo e culturale.

Lucia Coppola ha chiesto come sia possibile far fronte ai servizi educativi tagliando del 50% le ore. Eleonora Angeli (Lista Fugatti) ha chiesto, invece, se sarebbe stato possibile posticipare l’appalto vista l’assenza del direttore e ha chiesto chiarimenti sul demansionamento di molti lavoratori. Lucia Maestri ha detto che non è chiaro il contenuto dell’appalto che taglia da 40 a 20 mila le ore del servizio educativo, fatto che sembra difficilmente giustificabile dalla necessità di coprire i 30 lavoratori assunti dal Museo. Infine, ha chiesto perché il contratto Federculture, secondo il sindacato, sarebbe stato previsto nel capitolato d’appalto al netto dei benefit che incrementerebbero i costi del 30%.

Da parte del Muse, Alberta Giovannini ha ricordato che il bando trae origine da un paio d’anni di riflessioni e dal confronto con la Pat e si è scelta una procedura particolare e lunga, pensata per migliorare l’appalto e quindi i servizi per l’utenza. La procedura ha avuto il suo iter e, ha aggiunto, non si poteva attendere il nuovo direttore. Sulle ore, ha detto ancora, si è raccolta l’esperienza degli ultimi anni ed è emerso che le richieste degli utenti sono cambiate, e col nuovo appalto vengono divise nettamente le mansioni dei custodi museali da quelle degli educatori. Inoltre, ora c’è la necessità di una squadra antincendio di 10 persone che svolgono anche il lavoro di custodi nelle sale. Le ore destinate all’educazione, ha continuato Giovannini, derivano dalle esigenze delle scuole e dalle prenotazioni anche rispetto agli spazi disponibili e la programma del Museo. Rimane comunque la presenza degli operatori per l’assistenza del pubblico. Inoltre, le mansioni tecnico – didattiche sono state affidate ai 30 neo assunti e la progettazione è affidata al personale stabile. L’appalto, ha detto infine il direttore, è stato calcolato sulla base del contratto Federcultura e il costo a base d’asta è stato ritenuto congruo non solo dal Museo ma, evidentemente, anche da chi ha vinto l’appalto.