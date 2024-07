CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «FORMAZIONE PROFESSIONALE, VIA LIBERA AL PROGRAMMA 2024/26»

11.44 - mercoledì 10 luglio 2024

Via libera al programma 2024 – 26 della Formazione professionale.

In Quinta commissione, presieduta da Christian Girardi (FdI), la vicepresidente della Giunta, Francesca Gerosa ha presentato la programmazione 2024/26 dell’Istruzione e Formazione professionale che ha ricevuto parere positivo con 4 sì e 3 astensioni della minoranza. L’Istruzione e Formazione professionale (IeFp) dal prossimo anno scolastico amplia l’offerta formativa e ai ragazzi verranno date ulteriori possibilità di accedere ai corsi per poter affrontare gli esami di maturità, i Capes, ovvero i Corsi annuali per gli esami di Stato. Una decisione, ha detto la Vicepresidente Gerosa, che va inquadrata nella volontà di ridare dignità a questo settore dell’istruzione.

I numeri della IeFp

La vicepresidente, presentando la delibera, ha fatto la fotografia della Formazione professionale trentina, la cui offerta formativa prevede complessivamente 33 figure di operatore; 31 di tecnico di cui 10 relative a percorsi quadriennali. Nello specifico, i corsi triennali vedono 7 percorsi nel settore agricoltura e ambiente; 19 per l’industria e artigianato e 7 per i servizi. I quadriennali, 3 per agricoltura e ambiente, 1 per industria artigianato; 5 per i servizi. Quelli di diploma sono 7 per l’agricoltura; 16 per industria e artigianati e 8 per i servizi.

Il programma che ha ricevuto oggi il via libera dalla Quinta commissione prevede nuovi corsi: quelli di tecnico informatico dei sistemi, reti e data management; tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni Ict; tecnico di produzione delle bevande; tecnico di carrozzeria e dall’anno 2025/2026 anche quello di tecnico dei sistemi e dei servizi logistici.

Riguardo ai Corsi di preparazione per l’esame di Stato (Capes), la vicepresidente ha sottolineato che sono state incrementate le classi, perché le iscrizioni all’esame di ammissione all’ anno integrativo hanno registrato un più 23% e i risultati degli scritti che si sono svolti da poco hanno registrato un tasso di successo del 98%. Dati, ha aggiunto Gerosa, dei quali si può andare fieri.

Per quanto riguarda il numero di alunni per classe nei corsi triennali si va da un minimo di 13 iscritti al massimo di 25; mentre per i percorsi unici il numero minimo di studenti per classe è fissato a 10. Per il quarto anno il minimo di 15 e massimo 25. Nel 2025, inoltre, per quanto riguarda la Formazione tecnica superiore, sono programmati corsi per la creazione di cartoni animati, logistica e trasporti, gestione contabile delle Pmi; per panificatore, pasticceria contemporanea e promozione dei prodotti e servizi turistici.

Il dibattito

Eleonora Angeli (Lista Fugatti) ha posto l’attenzione sulla necessità di garantire la qualità dei Capes. L’aumento degli iscritti all’esame, ha detto ancora Gerosa, c’è stato anche perché si è allargato il numero delle sedi nelle quali si stanno svolgendo le prove di ammissione. L’intento dell’assessorato e della Giunta, ha aggiunto, e per questo è stato facilitato l’accesso all’esame, è quello di dare fiducia i ragazzi e dare loro l’opportunità di arrivare al diploma di maturità.

Michele Malfer (Campobase) ha definito positiva, dopo le difficoltà dello scorso anno, la scelta di aver allargato il numero delle sedi per gli esami, e ha aggiunto che è importante dare l’opportunità ai ragazzi di arrivare alla maturità, ma il problema è come. Per questo è fondamentale che ci sia una certa selezione. Un altro punto “caldo”, per Malfer, è quello dell’importanza dell’orientamento in entrata, anche perché troppo spesso i ragazzi vanno a svolgere lavori diversi da quelli del loro percorso di informazione. Orientamento, ha aggiunto, che non può essere ridotto alle operazioni di marketing delle scuole. Si deve invece iniziare, secondo il consigliere, cad orientare i ragazzi molto presto puntando sull’aspetto pedagogico e individuale, superando anche il linguaggio di stampo economico che si usa per selezionare gli studenti (debiti formativi ecc.)

Lucia Maestri (Pd) ha ricordato che nel 2022 il consiglio ha introdotto una norma che prevede la costituzione dell’Its Academy e ha chiesto a che punto siamo.

Francesca Gerosa ha risposto a Malfer affermando che quello dell’orientamento è il grande tema. Spesso l’Fp viene scelta come un ripiego, ed è per questo che si è avviato un discorso di dignità della Formazione professionale. Anche perché i ragazzini che fanno questa scelta, a differenza di quelli che si iscrivono ai licei e alle altre scuole, si formano per un mestiere preciso e hanno quindi poche possibilità di cambiare idea sul loro futuro. Un ruolo, su questo, lo devono avere anche le categorie e nella logica di rendere più elastiche le possibilità di scelta dei ragazzi si è deciso di allargare le maglie del Capes.

A Maestri ha risposto che su Its Accademy la prima preoccupazione è stata quella del riconoscimento del titolo, tema sul quale si è avviato un confronto con Roma e, dal punto di vista tecnico, si sono adeguati i percorsi agli standard nazionali che hanno messo al sicuro il riconoscimento dei corsi di alta formazione che si sono già avviati. Comunque, secondo la vicepresidente, l’Academy dovrà essere collegata al mondo della scuola e avere lo stesso peso per tutti i settori in modo di evitare serie A e serie B. Ora si deve istituire un tavolo con le associazioni di categoria, ha detto ancora in sintesi, perché la Fondazione che avrà la governance dell’Academy non può vedere la presenza del pubblico e richiede quindi la partecipazione dei privati. Maestri ha chiesto ancora: la Pat è interessata all’Academy e come le sosterrà? La Pat, ha risposto la vicepresidente, non può costringere i privati a costituire questo organismo. L’intendimento, però, è che se ne faccia una per tutto il territorio e che ci sia un equilibrio formativo. Ma finanziamenti e governance saranno nelle mani dei privati e l’assessorato, ha concluso, può solo lavorare per favorire il dialogo.