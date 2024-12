CONSIGLIO PAT – QUARTA COMMISSIONE * «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI SOCIO ASSISTENZIALI, PARERE FAVOREVOLE»

17.58 - mercoledì 4 dicembre 2024

Regolamento di esecuzione per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei soggetti socio assistenziali. Arriva il parere favorevole unanime della Quarta Commissione permanente del Consiglio Provinciale, presieduta da Maria Bosin, riunita oggi presso Palazzo Trentini, in merito alle modifiche del regolamento di esecuzione per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei soggetti socio assistenziali, normato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), espresse su proposta di deliberazione della Giunta provinciale (assessore competente Mario Tonina).

La Quarta Commissione si è espressa dunque favorevolmente sulle “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”, che reca il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)”. E’ stata anche approvata all’unanimità la proposta avanzata dalla consigliera Eleonora Angeli di inserire tra i requisiti richiesti ai gestori dei servizi una precisa analisi dei fabbisogni formativi da soddisfare, posto che la formazione è requisito generale e non può essere dato per scontato dal regolamento.

In generale le modifiche, presentate da Federica Sartori (dirigente del Servizio politiche sociali) e Valeria Albertini (funzionaria), vanno nella direzione della semplificazione e armonizzazione del sistema di autorizzazione/accreditamento, al fine di renderlo il più possibile non appesantito burocraticamente ed eccessivamente oneroso, a seguito del processo di revisione generale dei requisiti del regolamento avviato ancora dallo scorso gennaio mediante una consultazione generale di tutti gli stakeholders.

In sintesi, le modifiche maggiormente rilevanti riguardano: i requisiti morali del personale a contatto con l’utenza per i quali si è ritenuto di estendere le casistiche di reati (reati contro la persona non solo contro i minori); sono stati eliminati i requisiti eccessivamente onerosi e sproporzionati, specie se imposti anche a soggetti di piccole e medie dimensioni; il requisito relativo ai titoli professionali del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti è stato trasformato in una condizione di svolgimento dei servizi; è stata eliminata l’attuale proporzione 80/20% optando per il 100% di personale in possesso dei titoli previsti dal Catalogo, salva deroga disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale, per i casi di mancato reperimento di personale in possesso dei titoli previsti dal Catalogo e fatta salva la competenza statale sulle abilitazioni richieste per l’esercizio di determinate professioni; si prevede l’eliminazione della Guida dei Servizi e l’accorpamento delle iniziative/attività ivi contenute nel documento a carattere più dinamico della Carta dei servizi; si prevedono misure di armonizzazione accreditamento socio-assistenziale e socio-sanitario e ulteriori certificazioni di qualità che saranno individuate con delibera e andranno a sostituire alcuni requisiti generali sia dell’autorizzazione che dell’accreditamento.

La consigliera Francesca Parolari ha evidenziato le difficoltà e la complessità del settore “per cui è richiesta una particolare attenzione. Nel caso del regolamento è stato fatto un grande lavoro”. Parolari si è soffermata sulle modifiche che coinvolgono le maggiori garanzie richieste a tutela dei minori; sulla regolamentazione degli enti pubblici, a cui non è specificatamente richiesta l’assenza di condanne (ma è comunque prevista); sulle certificazioni del Family audit, censite solo nelle forme più importanti e per le quali è prevista una flessibilità di elencazione che verrà messa in atto con approvazione ulteriore attraverso delibera.

Il consigliere Paolo Zanella ha rilevato come in Commissione vi fosse solo la presenza di figure tecniche e mancasse il riferimento politico data l’assenza dell’assessore competente, e ha chiesto per situazioni analoghe future di valutare il rinvio. In merito ai contenuti del regolamento, Zanella ha apprezzato il maggiore presidio dei servizi rivolti ai minori e sollevato il tema della vigilanza. “Arrivano segnalazioni dell’utenza sui servizi erogati – ha detto. – Al di là dell’accreditamento, mi chiedo con quali modalità vengono effettuati i controlli”. La dirigente del Servizio politiche sociali ha concordato che è un ambito su cui deve esserci un rafforzamento di attenzione andando oltre la mera vigilanza al fine di stimolare il miglioramento dei servizi. Attualmente, ha specificato, la vigilanza si svolge a campione su almeno 15 soggetti gestori accreditati estratti a caso e con controllo mirato su segnalazione, modalità che ha riguardato tre casi specifici.