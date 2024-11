CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «MANOVRA FINANZIARIA PAT 2025-2027, LE RELAZIONI DEGLI ASSESSORI»

18.15 - lunedì 18 novembre 2024

Manovra finanziaria Pat 2025-2027, relazioni degli assessori nella I Commissione permanente, presieduta da Carlo Daldoss.

Assessore Roberto Failoni

Il dirigente di Dipartimento Pat Sergio Bettotti ha illustrato in materia di commercio la norma del d.d. legge collegata che promuove un marchio del settore trentino per le aziende che producono ricadute positive sull’economia locale, sullo sviluppo sostenibile, sull’inclusione sociale. Artigianato: si specifica l’ampiezza dei destinatari dei contributi, che saranno concessi non solo agli artigiani, ma più comprensivamente a tutti i prodotti artigiani.

Novità tecniche sono state descritte per i codici Cipat degli alloggi turistici e per i contributi alle Pro loco.

Parola poi al dirigente della Protezione civile Pat Stefano Fait e alla dirigente di Unità di missione (foreste e difesa del suolo) Ilaria Viola. E’ stato illustrato il recepimento in vista di norme statali sulla pianificazione delle misure per affrontare gli incendi boschivi. Altro tema: previsione del permesso di mantenere per altri 3 anni i piazzali di deposito e prima lavorazione del legname realizzati a suo tempo per fronteggiare l’emergenza Vaia, anche in funzione del problema bostrico. Ancora: costituzione entro 180 giorni del Catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, strumento utile per la difesa del territorio boscato, fin qui tenuto dai Comuni non senza grandi difficoltà operative. A domanda di Lucia Coppola è stato spiegato che le aree bruciate vengono di conseguenza assoggettate con precisione alle norme e ai vincoli in materia.

Grandi carnivori: la norma varata con l’assestamento del bilancio 2024 viene aggiornata d’intesa con il Governo, solo per specificare che l’orso da abbattere deve essere previamente identificato, possibilmente attraverso esame genetico.

Paolo Zanella ha chiesto dei bandi di qualità nel settore turistico, per sapere se i contributi Pat siano vincolati al rispetto delle tutele salariali per i dipendenti, in un’epoca di grandi guadagni per le aziende. Failoni ha spiegato che fin qui i bandi hanno veicolato miglioramenti della produttività ma anche dei salari, riconosciuti pure dai sindacati. Va colmata semmai la differenza di situazione tra zone e zone del Trentino.

Assessore Simone Marchiori

Tema casa: proroga di un anno delle misure straordinarie che escludono gli sfratti dagli alloggi a canone sostenibile, anche in attesa di una revisione complessiva della normativa in materia di politiche per la casa. Ancora: promozione del Cohousing e Coliving, sviluppando l’esperienza positiva già implementata a Canal San Bovo e Luserna, coinvolgendo anche gli enti senza scopo di lucro. Progetto Ri-Urb con il Social, il Senior e lo Student Housing in ottica di rigenerazione urbana. Seguirà invece dopo e a prescindere dalla manovra finanziaria anche il progetto Ri-val, per le zone a rischio di spopolamento e ad alta tensione turistica.

Affitto di fondi rustici, si attua un ordine del giorno del Consiglio provinciale: fino ai 100 mila euro di valore non si applica la regola della proposta economicamente più vantaggiosa.

Autonomia speciale della Provincia: possibilità di iniziative specifiche di promozione, con istituzione ex novo di un apposito capitolo di bilancio. Presto – ha detto l’assessore – avremo una prova generale di questa azione.

Paolo Zanella ha elogiato la proroga della moratoria agli sfratti, a suo tempo faticosamente concordata con la Giunta. Sarebbe opportuna – ha detto – anche una moratoria dei canoni d’affitto Itea, aumentati in correlazione all’indice Icef (+11% nel 2023). Bene le misure per la casa se ci saranno risorse adeguate, in un contesto di gravissima difficoltà dei trentini a trovare casa. Un invito infine a occuparsi degli sfratti già in corso, servono alloggi Itea di emergenza.

Marchiori ha chiarito che per finanziare Ri-urb concorrerà un fondo con almeno 150 milioni di euro, utili per realizzare 400/450 alloggi, più 300 alloggi di studentato fra Trento e Rovereto, più un centinaio di alloggi per anziani autosufficienti (che daranno anche servizi socioassistenziali, come chiarito a Vanessa Masè). Ci sarà il conferimento di aree da parte dei Comuni.

Si sta ragionando poi sull’utilizzo in favore dell’utenza delle maggiori entrate Itea effettivamente conseguite all’aumento dei canoni.

A Mariachiara Franzoia il dirigente Umst Walter Viola ha chiarito che la proroga degli sfratti riguarda tutti i nuclei in alloggio Itea con indice Icef fino a 0,40.

Il presidente di Commissione Carlo Daldoss a proposito di Ri-urb ha sollecitato l’affidamento in house a Euregio Plus del fondo che finanzierà il progetto, evitando così di ricorrere a una gara tra soggetti esterni al sistema provinciale. Ci ragioneremo senz’altro, anche per Ri-Val, ha replicato l’assessore.

Lucia Coppola ha ringraziato l’assessore per gli investimenti nel settore sofferente della casa e ha chiesto delle ristrutturazioni di alloggi Itea: si sta facendo un cronoprogramma – ha risposto Marchiori – per risolvere il problema dei troppi alloggi di risulta. 500 alloggi saranno sistemati già entro il 2025.

Antonella Brunet ha chiesto i tempi per implementare il progetto Ri-Val: è già affidato l’incarico a Cassa depositi e prestiti per lo studio di fattibilità di questo unicum nazionale, lo avremo entro l’anno, ha risposto l’assessore.

Marchiori ha fatto un rapido punto anche delle misure casa per le giovani coppie, che ci sono ma non passeranno per questa manovra finanziaria.