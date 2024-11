CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «AUDIZIONI, SENTITI I RAPPRESENTANTI DI CAMERA DI COMMERCIO E SINDACATI»

18.57 - mercoledì 20 novembre 2024

Audizioni in prima Commissione: sentiti Camera di Commercio e Sindacati

Nel pomeriggio la prima Commissione permanente di Carlo Daldoss, impegnata nell’esame della manovra finanziaria della Provincia, ha ospitato le audizioni della Camera di Commercio, industria e artigianato e delle organizzazioni sindacali (documenti allegati nel giornale online). I lavori di audizione della Prima Commissione si concluderanno lunedì mattina con l’ascolto del Consiglio delle autonomie locali. Nei giorni successivi seguirà la discussione dell’articolato e il voto sui disegni di legge. Nella giornata di domani si riuniranno le Commissioni legislative per esprimere ciascuna il parere sugli articoli di competenza.

Camera di Commercio: manovra pragmatica e incentrata sulla concretezza

Per la Camera di Commercio, industria e artigianato sono intervenuti Andrea De Zordo e Massimo Pavanelli, che hanno esaminato le linee di impostazione della manovra, inquadrandola preliminarmente in un contesto generale. L’economia reale sta crescendo in maniera meno rapida rispetto alle attese, hanno premesso, mentre sul versante dell’inflazione il percorso di rientro sembra completato. Nel frattempo stanno emergendo dei problemi strutturali: il nostro ambito locale deve rapportarsi ad una situazione di piena occupazione, ma al contempo con la difficoltà di trovare occupazione nuova e fresca per agevolare l’economia.

Dobbiamo constatare l’inasprimento e peggioramento delle politiche tariffarie, sintomo del peggioramento del quadro politico internazionale. Per quanto riguarda la nostra Provincia il quadro non è dissimile: nei primi sei mesi dell’anno il fatturato delle imprese è diminuito dello 0,8% rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente ed abbiamo evidenziato la contrazione dei ricavi nel manifatturiero e nell’edilizia, mentre per i trasporti abbiamo potuto apprezzare una situazione anche molto positiva. Come prevedibile, terminata la stagione dei super incentivi è mutato il trend anche nel settore dell’edilizia che presenta una contrazione dei ricavi. Si può in generale parlare di una sostanziale stagnazione, seppur con un lieve miglioramento rispetto ad inizio anno.

Su queste premesse De Zordo ha espresso una sostanziale condivisione rispetto all’impianto della manovra, pragmatica e incentrata sulla concretezza. Bene i 450 milioni destinati alle opere pubbliche e anche i 200 milioni per la ricerca e i 35 in conto capitale a favore delle imprese. Apprezzato anche lo sforzo per confermare le agevolazioni Irap, Imis e, seppur modificata, l’addizionale Irpef in vigore. Il Presidente di Camera Commercio si è poi soffermato su tre temi in particolare. In primis la minor disponibilità di forza lavoro, per fronteggiare la quale occorre aumentare la produttività, che in Trentino risulta diminuita del 7,6% rispetto al 2001, mentre regioni europee simili alla nostra hanno continuato a crescere e sono oggi al +30%.

Per recuperare il terreno perduto, stando al rapporto Ocse, servirebbe una maggiore internazionalizzazione, la promozione dell’alta tecnologia, la capacità di attrarre e formare lavoratori qualificati e il sostegno all’occupazione femminile. Un aiuto importante potrebbe derivare anche dall’intelligenza artificiale, a condizione che possa essere gestita in maniera consapevole come uno strumento da governare, anche grazie all’università di Trento (bene la disponibilità economica messa in campo dalla Pat). Per guadagnare attrattività del territorio per i lavoratori, occorre considerare non solo le retribuzioni, ma anche l’annosa questione della casa, un tema sul quale si dovrebbe osare di più, introducendo strumenti capaci di restituire equilibrio nella destinazione dei patrimoni immobiliari.

Antonella Brunet (Lista Fugatti) si è chiesta se il Superbonus possa essere responsabile del calo descritto: serve rendere attrattivo il territorio e a suo avviso in questo bilancio ci sono spunti in questa direzione, non ultime le ristrutturazioni dei centri storici e il recupero edilizio che potrebbe incrementare il lavoro per il settore.

Paola Demagri (Casa Autonomia) si è compiaciuta che siano usciti spunti su due questioni, ovvero la partecipazione femminile e delle giovani generazioni nel tessuto imprenditoriale trentino. Ha chiesto se ci sia un trend che possa influire rispetto al Pil.

Vanessa Masè (Civica) ha chiesto maggiori informazioni sul settore dei trasporti descritto come non particolarmente penalizzato.

Lucia Coppola (AvS) ha chiesto se, con riferimento alla forza lavoro, collegato all’aumento della produttività, ci si sia interrogati sulla componente migranti.

Maria Bosin (Patt) ha chiesto se siano stati fatti dei ragionamenti sul tema della filiera del legno perché la sensazione raccolta sul territorio è quella di una grande preoccupazione.

De Zordo ha confessato la preoccupazione per il tema filiera del legno, anche se il confronto con il periodo pre Covid è positivo. La capacità delle nostre aziende è sicuramente cresciuta per l’esperienza maturata dopo Vaia e dopo il Covid ed adesso ci si trova con molti investimenti che vanno aldilà del mercato.

Il trend economico trasmette una situazione che parla di risparmi in crescita, spesso identificati come elemento di forza, ma nella realtà sintomo di una scarsa voglia di investire. Sul tema della forza lavoro apprezziamo lo strumento in via di definizione proposto dalla Giunta per la ricerca di personale fuori dai confini nazionali, a patto che abbia caratteristiche ben precise di formazione in loco dal punto di vista linguistico, pratico e della sicurezza. Per quanto riguarda i trasporti la crescita del settore va interpretata nel complesso e non bisogna trascurare le problematiche del trasporto verso l’Austria e la possibile catastrofe qualora non venisse interrotto il folle piano di ridurre il traffico su gomma.

Le micro imprese hanno particolare valore per la loro componente sociale, per garantire che il Pil generato rimanga sul territorio, oltre che per mantenere vivi i territori: è dunque fondamentale alimentarle anche per invertire il trend cui stiamo assistendo. Quanto al Superbonus, occorre fare un ragionamento complessivo anche tenendo conto degli altri incentivi: si tratta di misure necessarie per uscire da una situazione di difficoltà, anche se poi la gestione è sfuggita di mano. Stiamo cercando di cambiare la mentalità dei giovani che vanno valorizzati in tutti i contesti: non tutti al liceo, per capirci, ha detto. Servirà la salvaguardia del lavoro femminile, introducendo maggiore flessibilità.

Sindacati: tre posizioni distinte

I Sindacati sono intervenuti con tre documenti distinti. In sintesi si potrebbe dire che la Cisl ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva della manovra, la Uil intermedia e la Cgil molto negativa.

Michele Bezzi (CISL) ha espresso la grossa preoccupazione per la situazione economica ed occupazionale. Le risorse del Pnrr sono cruciali in questo senso e l’auspicio è che i lavori siano completati in tempo utile. Positive le volontà espresse nell’area salute e benessere, mentre per le Rsa assistiamo ad un aumento dei posti letto che dovrebbe andare di pari passo con l’aumento dell’organico: lo slogan deve essere “prendiamoci cura di chi ci cura”. Bene gli investimenti in strutture fisiche ma affinché la ricaduta sul territorio sia positiva serve prima di tutto rendere attrattivo il lavoro in sanità e nell’assistenza.

La centralità del sistema sanitario è necessaria, ma valorizzando tutte le professionalità che ci lavorano, tecnici e amministrativi inclusi: rimarchiamo la preoccupazione sull’esternalizzazione ed auspichiamo una gestione diretta che possa offrire un servizio migliore e al contempo rappresentare un risparmio. Positiva l’attenzione alla transizione ecologica e digitale, anche se deve andare di pari passo con la formazione e con l’attenzione ai cittadini.

Quanto al piano casa siamo contenti ci siano nuove risorse e tanti progetti che auspichiamo vegano definiti in tempi brevi per dare risposte. Siamo convinti che il turismo e il commercio siano prioritari, ma serve un miglioramento. Bene le risorse per investimenti e sviluppo, rimane il tema del ridotti investimenti delle imprese private che andrebbero spinte verso il potenziamento della formazione all’interno dell’azienda. Sulle politiche industriali abbiamo visto poco, mentre servirebbe maggiore attenzione. Positiva la salvaguardia del territorio e la prevenzione per quanto possibile.

Riteniamo assolutamente un ottimo risultato quanto ottenuto con l’accordo sulla nuova legge 6: l’inserimento della clausola rispetto l’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative va nel verso da noi auspicato di tutela delle lavoratrici e lavoratori come di tutela delle imprese responsabili che investono. Va definito un patto per la crescita degli investimenti alle imprese con il trasferimento del valore aggiunto ai lavoratori con promozione del tavolo dei salari e il superamento di alcune resistenze del settore produttivo e il raggiungimento di un accordo-protocollo per la crescita di imprese e salari. Condividiamo la scelta della detrazione Irpef ma non la riduzione dell’esenzione per chi non ha figli a carico: auspichiamo si possa introdurre un correttivo in questo senso e chiediamo l’adeguamento dell’indicatore Icef all’inflazione.

Infine, spiace la totale assenza di un riferimento ai migranti: per elevare la coesione sociale serve una maggiore assunzione di responsabilità.

Walter Alotti (UIL) ha detto di aver trovato soddisfacente nella precedente manovra l’elevazione dell’esenzione Irpef che qui è purtroppo saltata. Era molto più equo aggiungere risorse alzando la soglia dei 30.000 euro. Riguardo all’Imis si è messo mano a quella delle aziende mentre non si è toccata quella delle famiglie: chiediamo che si incida sulle tariffe per quanto riguarda le famiglie in modo che gli alloggi lasciati sfitti vengano penalizzati.

In tema fiscale da rivedere poi per la UIL la politica provinciale della tassazione IMIS, a cui si mette mano per le imprese, ma non si prevedendo un innalzamento della tassa per chi non affitta appartamenti ed alloggi sfitti per gli immobili residenziali. Inconcepibile l’immobilismo della Giunta riguardo all’Irap delle aziende. La conferma del taglio generalizzato per tutte le imprese e non selettivo a favore di chi investe e aumenta la propria dimensione o che concede aumenti retributivi, gioca contro la buona concorrenza fra imprese e premia la pigrizie dei tanti imprenditori trentini abituati ad essere coccolati da mamma Provincia.

Relativamente al tema “casa”, non si è provveduto all’istituzione del Fondo per la morosità incolpevole o di un Fondo di garanzia per l’affitto degli alloggi privati sul mercato e si rimanda a fine 2025 la rimessa in circolo e riassegnazione di 500 alloggi di risulta sfitti perdendo un altro anno. Non si parla ancora di revisione dell’inflazione rispetto all’indicatore Icef e si propongono inutili bonus come quello per la natalità a chi può fare il terzo figlio: non riusciamo a capire il ritardo della Pat a questo riguardo.

Non risultano investimenti o cambi di passo e regia rispetto alla politica sanitaria. Sulla scuola, oltre a ribadire il fatto che siamo soddisfatti del rinnovo contrattuale, ci sono una serie di misure che riguardano organico e ruoli che si potrebbero risolvere, mentre c’è un precariato stabilizzato. Riguardo al precariato negli istituti di Formazione Professionale la UIL chieda sia inserito come requisito per accedere alle prove concorsuali, che almeno uno dei necessari 3 anni prestati sia stato svolto nelle istituzioni formative provinciali: si eviterebbe che docenti già di ruolo nelle scuole paritarie possano partecipare a prove previste da una norma voluta per la stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Infine, la volontà della Giunta di concentrare risorse solo pubbliche, oltre quelle già definite in assestamento (inceneritore – funivia del Bondone), su opere sportive (stadio calcio e palazzetto sport) e strutture per l’attività olimpico sportive che, a nostro parere, dovrebbero essere finanziate o realizzate con doveroso parziale investimento dei privati o perlomeno in partenariato pubblico privato. Bisogna assolutamente uscire dalla logica della socializzazione dei costi e dalla privatizzazione dei profitti, purtroppo imperante in Trentino. Un ultimo spunto riguarda l’assenza di alcun riferimento ai temi della migrazione e dell’accoglienza.

Andrea Grosselli (Segretario generale CGIL) ha riconfermato alcune posizioni rappresentate dalle due sigle sindacali. La relazione di Cgil parte però dalla constatazione dell’assenza, nel bilancio, di un’analisi dei punti deboli della nostra autonomia. Primo su tutti, l’aumento dei poveri in Trentino, passati dal 5,1 al 6% negli ultimi tre anni. Ma ce ne sono altri che negano la retorica del “va tutto bene”: il 50% dei trentini non riescono a risparmiare, in un periodo in cui l’occupazione va a gonfie vele. La situazione sta peggiorando di anno in anno e il raffronto con l’Alto Adige è impietoso. Tra le regioni del Nord il Trentino rileva il dato peggiore.

È da qui che si dovrebbe partire, ammettendo che i problemi ci sono e vanno affrontati. Il vero tema è la distribuzione delle risorse che rende questa società sempre più diseguale e il 40% delle famiglie detiene il 20% della ricchezza finanziaria. Proprio perché abbiamo una fase espansiva dell’economia è di questi che dovremmo preoccuparci. E’ questo problema che dovremmo porci perché cosa accadrebbe qualora ci trovassimo di fronte ad una situazione di recessione? C’è qualcosa che non va e che occorre affrontare.

Il tema dell’inflazione non è stato minimamente affrontato e non si tiene conto che ad esempio oggi, rispetto al 2018, il gas costa il 64% in più. Similmente anche i prodotti alimentari costano il 30% in più, mentre è del 46% la crescita degli oneri finanziari. Questi sono carichi incomprimibili e che pesano quasi il doppio sulle famiglie povere rispetto a quelle ricche. A questo si aggiunge che abbiamo sempre meno occupazione qualificata e sempre più occupazione nei settori poveri. Uno squilibrio generale che non è accompagnato da politiche che cercano di invertire la rotta. I titoli di studio richiesti dalle nostre aziende sono sempre più professionali (la laurea solo nel 10% dei casi).

Quello che contestiamo è che la Giunta sta dividendo i settori produttivi: il turismo non ha mai avuto numeri di questo tipo e la redditività delle loro imprese cresce: in questo momento espansivo in cui i loro bilanci vanno benissimo facciamo tre bandi qualità, l’ultimo per cambiare i sanitari agli albergatori. Non ha senso: se ti sta andando tutto bene perché devo aiutarti? Noi rappresentiamo tutti i lavoratori, mentre la strategia provinciale è divisiva perché pone enfasi su alcuni rispetto ad altri settori.

La produttività del lavoro negli ultimi anni, si sa, ristagna. In base al rapporto Draghi la differenza la fanno le specializzazioni produttive, l’informatica, l’elettronica, i servizi evoluti alle imprese. Ecco perché è sbagliato e si fa un danno a dividere i settori e a non occupasi e a non investire di più in settori evoluti. Lo dobbiamo fare anche per diventare più attrattivi per i nostri giovani, banalmente copiando quanto si fa in Alto Adige, dove si cresce. Questa manovra fa acqua da tutte le parti, per come è presentata. Noi crediamo che la manovra sia sbagliata e che nel futuro si vedranno le conseguenze. Speriamo che l’idea di riprendere la discussione sul tavolo dei salari (prossimo incontro il 6 dicembre) si apra nel segno della concretezza, ha aggiunto.

Da queste premesse Grosselli ha illustrato alcune proposte emendative, ne citiamo solo alcune, per le altre rimandiamo al documento. Si chiede di fare in Trentino un copia-incolla di quanto fatto dalla Giunta di centro destra altoatesina che su iniziativa di Kompatscher ha applicato un meccanismo di sgravi fiscali Irap che ha chiesto di definire alle parti sociali. Altra richiesta: sostituire i tirocini estivi con l’apprendistato stagionale: si può fare così come si fa in Alto Adige o in Emilia Romagna. Ancora: in considerazione della crisi demografica in atto e dei fabbisogni occupazionali del territorio, si chiede l’istituzione dell’organismo per l’analisi dei fabbisogni occupazionali previsto dalla legge provinciale sul lavoro.

A sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro si propone di rivedere il sistema di finanziamento dei servizi conciliativi con voucher di servizio, oltre al sostegno del congedo di maternità e del congedo parentale nel settore privato. Sulla falsariga di quanto avviene a Bolzano si propone di adottare uno strumento di sostegno al reddito tramite una specifica convenzione con Inps rivolta ai pensionati titolari di assegni minimi, previa valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo famigliare.

Francesco Valduga (Campobase) è tornato brevemente su quello che ha definito “equivoco”, ovvero il mancato incontro dei Capigruppo con i rappresentanti sindacali che avrebbe presupposto l’interruzione di una seduta di Consiglio provinciale straordinaria dedicata alle Minoranze linguistiche. Accanto a questa inopportunità, ha aggiunto, sarebbe stato irrituale superare la Commissione anticipando il sacrosanto confronto che c’è stato oggi. Peccato che la prudenza concorra ad alimentare una narrazione che ha definito “imbarazzante per l’impegno e la fatica che si sta cercando di mettere nel proprio lavoro”.

Tornando al tema della Commissione, ha detto che gli sembra che i sindacati presentino posizioni diverse, partendo da una Cisl sostanzialmente soddisfatta e disponibile, passando per una Uil con atteggiamento intermedio e una Cgil fortemente critica. Sono d’accordo con la necessità descritta da Grosselli di analizzare il contesto nel suo complesso e di dover partire da lì. A me sembra che la critica principale a questa manovra è che, nonostante siamo di fronte ad un governo in continuità, anziché sperimentare e innovare si tampona con interventi a spot, nel senso dell’annuncio che correla l’intervento alla ricerca del consenso.

Roberto Paccher (Lega) ha difeso la scelta dei Capigruppo di ieri: durante i lavori non si può sistematicamente sospendere l’attività, ha detto.

Il Presidente del Consiglio Claudio Soini, presente in Commissione, ha ammesso il disagio nell’essere stato chiamato in causa in questa vicenda. Mi sono state addossate colpe che non ho, ha detto, perché ho semplicemente rimesso ai Capigruppo la richiesta di incontro e i gruppi si sono espressi nella maniera che sapete. Detto questo, ribadisco comunque la mia personale valutazione sull’inopportunità dell’incontro in quella sede per lo svolgimento contestuale della seduta annuale con le Minoranze linguistiche.

Tra l’altro, ha aggiunto, credo che ci siano le sedi deputate per affrontare quei temi e che sia stata data anche la disponibilità dei consiglieri a fare gli approfondimenti richiesti.

Il Trentino non è un isola a sé stante e risente di quello che accade anche nel complesso, ha osservato i Presidente

Carlo Daldoss. Questa manovra ha una sua coerenza e un suo equilibrio e l’agricoltura e il turismo non mi sembrano tanto privilegiati. I cicli economici ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ha aggiunto.

