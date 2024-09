CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: «APPROVATO IL DDL DI CIA SUL CONSIGLIERE DELEGATO, 4 VOTI FAVOREVOLI E 5 ASTENUTI»

12.17 - martedì 17 settembre 2024

Prima Commissione. Approvato il ddl di Cia sul consigliere delegato. La prima Commissione permanente guidata dal vicepresidente Paolo Zanella si è riunita stamane presso la sala Lenzi di Palazzo Trentini. Al primo punto, l’esame del disegno di legge 8 del consigliere Claudio Cia (Misto) di integrazione dell’articolo 2 della legge elettorale del 2003, che introduce la figura del consigliere delegato. Il testo è stato approvato dopo un’ampia discussione, con 4 voti favorevoli e 5 astenuti. Oltre ai quattro consiglieri di minoranza, che si sono detti non pregiudizialmente contrari alla proposta, che andrebbe però a loro avviso corretta e aggiustata, per evitare che l’istituto possa diventare la cassa di compensazione politica per gli scontenti, si è astenuto anche il consigliere Girardi di Fratelli d’Italia. A seguire l’organismo ha espresso parere favorevole (con 4 astensioni) sulle 6 auto candidature arrivate per la nomina di un componente nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia per la depurazione. La Giunta non ha avanzato alcuna indicazione e sui nomi non si sono rilevate incompatibilità rilevate rispetto alla legge.

Consigliere delegato: sì alla proposta di Cia

Claudio Cia ha confermato il deposito di un emendamento al testo che precisa che la legge sull’introduzione del consigliere delegato si applicherebbe a partire dalla prossima legislatura. Ha poi commentato che Michele Emiliano, nella regione Puglia, ha recentemente nominato il consigliere delegato per le politiche giovanili, addirittura in assenza di una norma ad hoc.

Giulia Zanotelli ha espresso parere favorevole alla proposta nella forma emendata da Claudio Cia e da Luca Guglielmi.

Rispondendo a Paola Demagri (Casa Autonomia), che ha chiesto alcuni approfondimenti per comprendere l’applicabilità della proposta, Cia ha replicato che ci si comporterà un po’ come oggi avviene nei Comuni, ove si valorizzano le competenze a prescindere dall’appartenenza politica. Naturalmente quando ci dovesse essere un’interrogazione la competenza continuerà a spettare all’assessore, mentre l’attribuzione della delega spetterà al presidente e non all’assessore. In altre regioni c’è già una legge che disciplina questo ruolo.

Francesco Valduga (Campobase) ha detto di non essere pregiudizialmente contrario all’introduzione di questa figura, sebbene si possa a suo parere istituire anche senza dover fare un disegno di legge. Io stesso, ha aggiunto, ho utilizzato questa figura nel mio Comune. Giusto fare una transizione verso un mondo più a Nord di noi, dove c’è l’esperienza di trasversalità su determinati progetti e la maggioranza è addirittura variabile a seconda del progetto in questione, ha osservato. Non mi dispiace dunque l’idea di privilegiare le competenze ed istituire una figura delegata in Consiglio. Si dovrebbe però forse circostanziare la delega a progetti con possibilità di verifica e responsabilità e in questo senso l’assenza di una componente economica rappresenta un limite nella delega. Se non c’è un reale margine di manovra sono tutte chiacchiere.

Il ragionamento di Valduga è stato condiviso a pieno da Lucia Maestri (PD), che ha richiamato la sua esperienza in Consiglio comunale a Trento dalla quale emergono diversi dubbi su che senso potrebbe avere un consigliere delegato senza portafoglio dentro una compagine di governo come è la Provincia. Difficile anche una collocazione trasversale, ha obiettato, ravvisando il rischio che questi ruoli possano essere vissuti come compensazioni rispetto ai componenti della Giunta. Andrebbe quanto meno definito un numero, ha suggerito.

Christian Girardi (Fratelli d’Italia) ha detto che per sua esperienza diretta negli enti locali, questa figura funziona molto bene, sopratutto per progetti specifici. C’è un tema importante rispetto al quale però ha avanzato qualche dubbio, ovvero la trasferibilità di questo istituto su un istituzione come il Consiglio provinciale. Potrebbe essere importante e forse necessario un approfondimento di qui all’aula, ha aggiunto, per migliorare un impianto che ha molto di buono nelle finalità, ma andrebbe ripensato nell’applicabilità.

Vanessa Masè (Civica) ha detto che si dovrebbe ragionare sul numero di componenti della Giunta provinciale, evidenziando la distribuzione più equilibrata di Bolzano rispetto a Trento. Partendo da queste riflessioni, una figura come questa potrebbe a suo avviso essere di aiuto nel gestire competenze spesso pregnanti e che richiedono massimo impegno, estrema attenzione e costanza su alcuni temi importanti. Ha suggerito di approfondire di qui al passaggio in Consiglio l’opportunità di introdurre un atto regolamentare che disciplini e precisi alcuni passaggi.

A nome del suo gruppo Stefania Segnana (Lega) ha anticipato il parere favorevole. Molto spesso l’assessore nel trovarsi a gestire competenze delicate e spinose ne mette in secondo piano altre. Una figura di collaborazione come il consigliere delegato potrebbe essere preziosa in queste circostanze. E’ tornata sull’esiguo numero di assessori che attualmente gestiscono competenze enormi ed estremamente complesse.

Walter Kaswalder (Patt) ha condiviso molte argomentazioni, sottolineando la necessità di mettere il consigliere delegato in condizione di operare compiutamente. Cerchiamo di approfondire come fare per permettere operatività sulle deleghe che verranno assegnate a questa funzione.

Paola Demagri ha apprezzato il dibattito positivo e costruttivo emerso. Prendendo spunto dagli interventi dei colleghi ha suggerito la possibilità, visto che in alcune regioni non c’è norma e visto l’indirizzo favorevole della Giunta, di una sospensione del ddl, l’avvio di una sperimentazione nei prossimi anni sulla quale eventualmente legiferare in un secondo tempo.

Valduga ha convenuto con Demagri, pur comprendendo al volontà di portare a casa un risultato d a parte del consigliere Cia. Il voto sarà di astensione, ha anticipato, un voto che potrà cambiare se si approfondiranno tre elementi: la trasversalità della figura, che sia una delega a progetto (circostanziata, puntuale, misurabile), che vengano date risorse e operabilità al consigliere delegato.

Nella replica, Claudio Cia ha ricordato che il ddl è stato aperto moltissimi mesi fa e l’iter non è ancora concluso. Per dire che c’è stato parecchio spazio per approfondire e Cia ha detto di averlo fatto. Si è rivolto agli uffici della Provincia che hanno confermato che nel nostro caso la norma è necessaria. Le specifiche progettualità da affidare al delegato, sarà il presidente a deciderle, quanto al numero dei delegati ha suggerito di proporre un emendamento che fissi un tetto. Con riferimento all’obiezione rispetto al “margine di manovra”, ovvero alle risorse da mettere a disposizione del consigliere delegato, ha obiettato che ci sono anche nel governo ministri senza portafoglio, che esercitano il ruolo senza finanziamenti.

La norma già prevede che il consigliere si possa avvalere degli uffici della struttura. Il consigliere delegato, ha concluso, potrebbe rappresentare un grande aiuto, anche in considerazione del carico di lavoro degli assessori, come richiamato da numerosi colleghi. Nell’intenzione c’è la anche la trasversalità, certo che poi dipende dal presidente che lo sceglierà, così come spetta al presidente anche il riferimento ad un progetto specifico. Entrambi passaggi difficili da normare.

Roberto Paccher (Lega) ha detto che il ddl colma una lacuna nel nostro impianto ed ha ringraziato il collega Cia per averlo proposto. Come ha detto Valduga, ha aggiunto, non escluderei per questa figura anche una dotazione economica che potrebbe garantirle la possibilità di incidere.

Per Paolo Zanella (PD) il parallelismo con i comuni calza solo in parte e dipende dalle dimensioni dei comuni. Per quelli grandi la delega si avvicina un po’ di più alle intenzioni questo ddl. Qualche dubbio sulle funzioni: il consigliere delegato di fatto si occuperebbe di un tema collegato all’assessorato di supporto, una questione delicata, che rischia di diventare la cassa di compensazione politica per gli scontenti. Nutro delle perplessità, ha aggiunto, dichiarando l’astensione e suggerendo un rinvio per permettere una riflessione supplementare che consenta una condivisione trasversale di qui all’aula su numeri, progettualità, deleghe, risorse.

Ci sarebbe il tempo, prima della discussione in Consiglio, per fare dei ragionamenti comuni, se la volontà di migliorare il testo c’è, ha osservato Claudio Cia, dichiarando di voler mantenere la calendarizzazione.

Con 4 favorevoli e 5 astenuti il ddl è stato approvato.