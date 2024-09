CONSIGLIO PAT * PRESENTAZIONE VOLUMI: «DIALOGO SULL’AUTONOMIA CON POSTAL – COSULICH – TONIATTI, IL 6/9»

17.48 - mercoledì 4 settembre 2024

Venerdì 6 settembre alle ore 11.00 presso la sala Aurora di Palazzo Trentini si terrà la presentazione e il dialogo con gli autori dei seguenti volumi:

L’attuazione del secondo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol a cura di Gianfranco Postal.

Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare a cura di Matteo Cosulich, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti.

E’ un’occasione unica, in un momento particolarmente delicato per il sistema autonomistico, per dialogare con dei massimi esperti del settore, sui temi dell’autonomia, sulla sua storia e sul suo futuro.