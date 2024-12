CONSIGLIO PAT * PREDAZZO – #COME, L’AUTONOMIA IN AULA MAGNA: «270 GIOVANI DEL BIENNIO, IN UN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI»

17.27 - giovedì 5 dicembre 2024

L’Autonomia intelligente: incontro tra giovani e istituzioni Il messaggio ai giovani: l’autonomia vive se si evolve e cresce con voi e insieme a voi. Ogni giorno. #Come, l’Autonomia in Aula Magna: è questo il titolo dell’evento tenutosi stamane presso il cinema teatro di Predazzo, nell’ambito del progetto formativo “Conosciamo Autonomia”, organizzato dal Consiglio provinciale di Trento in collaborazione con l’Istituto di istruzione La Rosa Bianca. Si tratta del primo di una serie di eventi in cui sono le istituzioni ad andare dai giovani sul territorio, invertendo l’abituale consuetudine della visita a Palazzo (di qui l’hashtag “Come”).

Una prima volta di grande successo, che ha coinvolto oltre 270 giovani del biennio in un dialogo con le istituzioni sui temi dell’autonomia. L’evento si è articolato su due momenti, uno per così dire più “istituzionale”, affidato a politici e tecnici e uno in cui i protagonisti veri sono stati i ragazzi, in una sorta di talk show in dialogo con le istituzioni.

Obiettivo: la diffusione della conoscenza dell’autonomia e dell’impatto delle regole dell’autogoverno sul passato, ma sopratutto sul presente e sul futuro delle giovani generazioni.

Sul palco, accanto al team del “Conosciamo autonomia” e alle incursioni “leggere” dell’assistente artificiale Mia, il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini e i consiglieri provinciali di maggioranza e minoranza Maria Bosin (Patt) e Michele Malfer (Campobase). A loro l’illustrazione del funzionamento dell’aula e del ruolo del Consiglio provinciale nella costruzione delle leggi che determinano la nostra vita di tutti i giorni. C

’è stato spazio anche per alcune note personali, con il racconto delle esperienze private e dei diversi impegni, non solo politici, che li hanno portati a dedicarsi alla comunità. Malfer e Bosin, in particolare, giocando in casa, hanno descritto il loro percorso all’interno delle amministrazioni fiemmesi, prima di arrivare al Consiglio provinciale. Il Presidente Soini ha parlato della sua lunga esperienza da sindaco di Ala e delle doti di mediazione e di equilibrio necessarie per guidare l’assemblea legislativa trentina. “Parlare di autonomia significa parlare del nostro passato, ma anche del nostro presente e sopratutto del vostro futuro” ha detto Soini, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani sui temi dell’autogoverno e di trasmettere il valore di una risorsa fondamentale per il loro stesso futuro.

L’insegnamento più propriamente tecnico l’ha impartito il segretario generale del Consiglio provinciale, Giuseppe Sartori che è riuscito a spiegare con un linguaggio accessibile il senso e il valore di quelle che ha definito “le 4 autonomie”, quella politica, quella legislativa, quella finanziaria e quella amministrativa. Una lezione alleggerita da esempi concreti per riportare il valore dell’autogoverno nel quotidiano di ciascuno, studenti compresi, nei rapporti spesso conflittuali con i genitori alla ricerca di spazi di vita e di autonomia. Anche il dirigente scolastico Marco Felicetti ha portato il proprio contributo parlando dei “suoi” ragazzi e dell’anelito all’autonomia e alla libertà: due aspirazioni che devono coniugarsi con il concetto di responsabilità. “Vi vedo come dei “gatti”, ha spiegato rivolto ai giovani: “animali autonomi per eccellenza, che affermano costantemente il loro bisogno di libertà: un’esigenza che va però mediata e meritata con l’assunzione di responsabilità”.

Il “cuore” dell’evento è stato però affidato ai ragazzi, che hanno dimostrato di aver ben compreso il senso dell’iniziativa. Sono stati loro a fare le domande e a fornire in parte le loro risposte in contraddittorio con i politici sul palco. Sara, Martina, Greta, Mathias hanno parlato di come l’autonomia incida sulle loro vite nell’ambito scolastico, si sono interrogati sui vantaggi e gli svantaggi di essere autonomi in settori come il turismo o la transizione digitale; hanno affrontato il tema dei cambiamenti climatici e hanno provato a ragionare su come rendere i giovani maggiormente consapevoli e partecipi nella gestione dell’autonomia.

Infine, l’ultima parola è stata lasciata alla voce dell’intelligenza artificiale Mia che, ha lei stessa ammesso, a volte sbaglia. Perché l’intelligenza artificiale va mediata, verificata, analizzata nel contesto. Anche l’autonomia, come l’intelligenza artificiale, è un sistema complesso di meccanismi, nato dall’esigenza di dare risposte e di facilitare le nostre vite. E anche l’autonomia ha costantemente bisogno di imparare, di crescere e di evolversi.

Ecco, conclude Mia, ma è anche il messaggio che il Consiglio provinciale vuole trasmettere ai giovani in questa giornata speciale: “cercate di capire cosa significa essere autonomi, verificate le regole, analizzatele e fatele vostre. Perché l’autonomia vive se si evolve e cresce con voi e insieme a voi. Ogni giorno”.