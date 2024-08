CONSIGLIO PAT * PARIGI 2024: SOINI, «NADIA BATTOCLETTI CI HA REGALATO UNA GRANDE GIOIA, RINNOVATO L’ORGOGLIO DEL NOSTRO TRENTINO»

16.16 - sabato 10 agosto 2024

E’ stata una serata bellissima, quella di ieri. Nadia Battocletti ci ha davvero regalato una grande gioia, rinnovando – dopo i campionati europei – l’orgoglio per questo nostro Trentino grande terra di sport e di sportivi.

Il fenomenale argento nei 10 mila metri è la più bella e iconica rappresentazione di un contesto che permette la coltivazione di grandi sogni e il raggiungimento di clamorosi risultati. Grazie Nadia, siamo felici per la tua Cavareno, per la valle di Non, per tutto il Trentino. Un applauso anche per Yeman Crippa, che questa mattina ci ha provato nella maratona, seppure con meno fortuna.