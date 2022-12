CONSIGLIO PAT * MALTEMPO BRASILE: PRESIDENTE KASWALDER, « COMUNITÀ TRENTINE, SOLIDARIETÀ ALLE POPOLAZIONI DI SANTA CATARINA »

17.11 - venerdì 02 dicembre 2022

In nome dello stretto legame che ancora tiene unite le comunità emigrate oltre un secolo fa in Brasile dal Trentino, il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, esprime subito piena solidarietà e vicinanza alle popolazioni dello Stato di Santa Catarina, colpite da una violenta inondazione che sta facendo morti, feriti e devastazione.

Sono addirittura due milioni i brasiliani di origine trentina e moltissimi vivono proprio nelle terre meridionali del Paese, interessate come già non molti mesi addietro da fenomeni atmosferici estremi. Nella speranza che si possa ripristinare presto la normalità e che il bilancio non sia troppo grave, il presidente Kaswalder vuole far sapere che dalla terra madre trentina tutta l’assemblea legislativa dell’autonomia segue con attenzione gli accadimenti in corso.