CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «VARIANTE AL PUP, PROSEGUE LA DISCUSSIONE GENERALE»

18.36 - giovedì 3 ottobre 2024

Variante al PUP: prosegue la discussione generale. L’aula ha proseguito nel pomeriggio l’esame del ddl 37 dell’assessore Gottardi di variante al Pup relativa all’ambito di connessione Corridoio Est. Sono intervenuti Chiara Maule (Campobase), Claudio Cia (Misto), Lucia Maestri (PD), Paolo Zanella (PD), Roberto Stanchina (Campobase), Paola Demagri (Casa autonomia), Filippo Degasperi (Onda), Wlater Kaswalder (Patt).

Maule: non un problema ideologico, semmai idrogeologico

“Non è un problema ideologico, semmai idrogeologico”, ha commentato Chiara Maule (Campobase) nel respingere le accuse rivolte alla minoranza dalla maggioranza. La consigliera ha proseguito l’intervento del mattino, chiarendo i dubbi di natura tecnica e ambientale sulla Valdastico e ricordando le questioni di metodo e la necessità di ascoltare il territorio. Ha poi citato testualmente tre documenti del Patt, nei quali si dichiara a chiare lettere la contrarietà alla Valdastico che andrebbe contro la volontà sia dei cittadini del Trentino orientale che occidentale, alla quale verrebbero anteposti in maniera inaccettabile le spinte e gli interessi del Veneto. Pariamo di dichiarazioni che risalgono al 2019 e anni successivi pronunciate dal segretario del Patt e attuale assessore Simone Marchiori e a due documenti sottoscritti da Lorenzo Conci e Roberta Bergamo, vicepresidente e vice segretaria del partito. Documenti che dicono tutti no alla Valdastico senza se e senza ma. “Parigi val ben una messa”, ha concluso Maule ricordando le scelte opportunistiche di Enico IV disposto a rinunciare alla sua religione pur di conquistare il regno di Francia.

Claudio Cia: solo Degasperi può dirsi coerente

Claudio Cia (Misto) ha commentato gli interventi dei colleghi, ricordando alcune delle motivazioni sollevate dalla minoranza per documentare la contrarietà alla Valdastico, per alcuni inutile, per altri costosa, per altri ancora dannosa per l’ambiente oppure ancora turisticamente non appetibile. A suo avviso, l’unico consigliere credibile sul no alla Valdastico e al quale riconosco la coerenza è Filippo Degasperi che impegnò la Giunta nel 2015 guidata da Rossi e dal centrosinistra, ad opporsi alla realizzazione del progetto dell’A31 Valdastico e a perseguire gli obiettivi dello spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia concorrendo alla limitazione dell’inquinamento atmosferico. Una mozione che ha ricevuto il minor consenso della storia con il solo voto favorevole del proponente. All’epoca votarono contro anche i consiglieri dell’allora maggioranza, alcuni dei quali attualmente all’opposizione. Di fronte alle contraddizioni del centro destra opponiamo dunque quelle del centro sinistra, ha ribadito Cia che accanto alla mozione Degasperi ha ricordato la risoluzione dei consiglieri di minoranza del centro sinistra del marzo 2021 nella quale si contestava la Valdastico con uscita a Rovereto e si indicava come alternativa l’uscita a Caldonazzo. Infine, ha ricordato che l’onorevole PD Alessandra Moretti ha dichiarato e fatto scrivere in più contesti di volere la Valdastico.

Maestri: la maggioranza, una serie di sì acritici

Lucia Maestri (PD) ha detto di aver notato che la Valdastico ha restituito la voce alla maggioranza che sembrerebbe aver ritrovato almeno all’inizio, la via del confronto venuto tuttavia presto meno, dal momento che è spesso assente. L’ostruzionismo non è ancora cominciato, ha chiarito perché fino ad ora abbiamo “prodotto pensiero”, mentre la maggioranza dice sì a prescindere. A prescindere da un qualsiasi piano della mobilità, ignorando le indicazioni contenute nel protocollo trasporti del 2000 che impegna a ridurre il traffico su gomma a favore della rotaia; trascurando le politiche europee in ambito di mobilità e sviluppo sostenibile e i principi del piano urbanistico già approvato; non considerando il parere degli enti locali. Una serie di sì acritici che dimostrano una certa di idiosincrasia verso la collaborazione e il confronto.

Ha poi citato i casi della Bergamo-Milano e della Pedemontana, modelli di investimento leghisti fondati sul project financing con seri problemi di perdite e i debiti che ora pagheranno i cittadini. Non vorremmo che qualcosa di simile accadesse per la Valdastico, ha chiosato. Rivolta all’assessore Failoni, Maestri ha detto che non ha il diritto di definire la minoranza “sparuta” perché rappresenta più di un terzo del Trentino e definirla così è segno di disprezzo. Se avete i numeri per approvare questa proposta, ha poi aggiunto, non li avete per modificare il regolamento perché non siete due terzi dell’assemblea. Maestri ha citato le numerose dichiarazioni di rappresentanti del Patt della Vallagarina e della Valsugana che in varia misura esprimevano dissenso e preoccupazione sull’ipotesi della Valdastico. Facendo riferimento ad un odierno articolo di stampa, rivolta all’assessore Tonina, Maestri gli ha detto che ha fatto bene a chiamare la collega di partito Roberta Bergamo perché le posizioni dentro il Patt sembrano davvero distanti.

Tornando alla variante in discussione, Maestri ha osservato che, se la maggioranza sostiene che la variante si può votare tranquillamente perché non decide niente, allora la si può ritirare altrettanto tranquillamente. Ha quindi citato le numerose amministrazioni che hanno sollevato nel tempo diversi motivi di contrarietà e criticità sull’ipotesi Valdastico. Dal punto di vista della strategia, ha aggiunto, c’è la partita sulla gestione delle concessioni autostradali che sta evidenziando idee contrastanti tra Salvini e Zaia con innegabili conflitti in seno a quel partito. Fugatti dice che il tema delle concessioni non riguarda noi. Noi pretendiamo che il presidente della Provincia tuteli e promuova il Trentino, non si faccia piegare dalle scelte dei concessionari svendendo il proprio territorio. Rimaniamo convinti che far attraversare il Trentino da un’autostrada per accontentare le camere di compensazione delle concessioni sia un abominio e non riteniamo che questo presidente possa tutelare i diritti delle cittadine e dei cittadini del Trentino, ha concluso.

Zanella: un’opera anacronistica condizionata da un approccio ideologico

In apertura d’intervento Paolo Zanella (PD) ha ricordato che ricorre oggi l’undicesimo anniversario della strage di Lampedusa. Tornando al tema del dibattito, Zanella ha notato che siamo in un’epoca in cui si dovrebbe cominciare a consumare meno, a puntare sul trasporto sostenibile, a sfruttare le potenzialità dei dati per comprendere l’opportunità degli interventi. E invece siamo qui a parlare di un’opera anacronistica, non aderente ad alcun chiaro modello di sviluppo, condizionata da un approccio ideologico. E’ poi tornato sulla crisi ambientale e il cambiamento climatico che non impediscono di proporre progetti come questo che contrastano con la Convenzione delle Alpi e non tengono conto della mobilità sostenibile che imporrebbe lo spostamento delle merci dalla gomma alla ferrovia. Tra l’altro prevedendo gallerie tra le più lunghe al mondo che richiederanno pedaggi altissimi per ammortizzare i costi.

Stanchina: Valdastico, la richiesta di un sacrificio al quale occorre rispondere convintamente no

Roberto Stanchina (Campobase) ha esordito attribuendo a questa giornata il titolo della canzone di Lucio Dalla, “L’anno che verrà”, ovvero “Caro amico ti scrivo”. Il riferimento è alle missive che chiedono rese dei conti all’interno del Patt e di cui si è letto sulla stampa. Corrette, finalmente, ha aggiunto. E’ legittimo chiedersi se la Valdastico la voglia solo la Lega e gli altri prendano ordini dalle sedi romane, ha obiettato. In questo caso il tanto professato grido all’autonomia nasconderebbe in realtà un becero, pericoloso centralismo.

Ha chiesto all’assessora Zanotelli il perché dell’assenza di due assessori alla seduta di Giunta al momento della votazione della delibera, una scelta precisa piuttosto che una causalità, ha argomentato. Il Pup ha dato il via ai comprensori, mentre oggi noi parliamo ore e ore per realizzare o meno una strada che probabilmente non si farà mai. Questa variante è la richiesta di un sacrificio al quale occorre rispondere convintamente no perché abbiamo molto altro da dare come territorio in termini di progettualità. Se serve apriamo una revisione del Pup, ha suggerito, che serva per ragionare a medio e lungo termine per i prossimi vent’anni. La preoccupazione è molto forte, ha concluso, perché il tema è che la Provincia dovrebbe fare il meglio per rappresentare la propria collettività e il proprio territorio, riportando al centro la politica.

Demagri: l’incoerenza del Patt è quella che fa disaffezionare alla politica

Paola Demagri (Casa autonomia) è tornata sull’argomento dopo l’intervento di ieri ispirata dai colleghi. Ha apprezzato la pazienza e la disponibilità all’ascolto dell’assessore Gottardi e il clima positivo e propositivo che permette di discutere nonostante le posizioni distanti. Ha però rilevato l’assordante silenzio del Patt ed ha espresso disappunto nei confronti dell’assessore Marchiori che dichiarava esplicita contrarietà alla Valdastico quando oggi non ci è dato conoscerne la posizione. Un’incoerenza totale da parte del Patt, che è quella che ci fa disaffezionare alla politica. Finché ci sarà quell’incoerenza si allargherà la forbice tra politici e cittadini, ha detto, dichiarando di non aver assolutamente nostalgia del suo ex partito. Demagri ha ripreso il tema dell’agricoltura richiamando le riflessioni e le preoccupazioni espresse dalla Cia sul problema del consumo di suolo in una zona come la nostra con una disponibilità ridotta di terreni coltivabili e interessata da interventi speculativi o da progetti infrastrutturali come quello oggi in discussione. La consigliera ha concluso con una domanda per l’assessore Gottardi: la Valdastico ha già nominato un commissario straordinario?

Degasperi: non aumentare, bensì ridurre il traffico su gomma

Filippo Degasperi (Onda) ringraziato Claudio Cia per la citazione che gli ha anche dato modo di rispolverare il suo documento di mozione di nove anni fa che ebbe anche un astenuto, ha ricordato, ovvero il consigliere Kaswalder. Rispondendo a Lucia Maestri, ha poi aggiunto che l’assessore Marchiori in Giunta fu assente esclusivamente per la votazione di quella delibera, non per la precedente e la successiva: il mistero si infittisce. Detto questo, ha richiamato le chiarissime posizioni espresse dall’eurodeputato Dorfmann sulle connessioni con l’Europa e i finanziamenti europei che dovrebbero andare al trasporto ferroviario, come risultato di impegni internazionali ratificati anche dall’Italia. I nuovi investimenti sulla rete stradale dovrebbero dunque tenere conto anche di questo orientamento politico. Se realizzata la Valdastico si risolverebbe in un aumento del traffico all’A22 che richiederebbe un ampliamento, tra l’altro osteggiato anche dall’Alto Adige.

Degasperi ha quindi commentato il post dell’assessore Failoni evidenziando alcuni aspetti a suo avviso “sociologicamente interessanti”, tra i quali quello della “sparuta” minoranza (meglio “sparuta” che “sparita”, ha ironizzato). C’è poi la questione dell’intollerabilità delle minoranze che sarebbero sostanzialmente d’intralcio: siete abituati all’obbedienza, cosa che all’interno delle assemblee democratiche non esiste. Qui vi mancano i fondamentali, la democrazia non funziona così, ha notato. Nei giorni scorsi abbiamo sentito accorati interventi che ci chiedevano un atto di fede sulla Valdastico: per credere occorrono riscontri effettivi, ragionamenti, valutazioni, dati, che però non sono arrivati.

Kaswalder: le strade che hanno sempre portato benessere e favorito lo sviluppo

Walter Kaswalder (Patt) ha detto che l’autostrada A31 fu voluta nei lontani anni settanta dall’on Flaminio Piccoli, noto politico trentino. Ha ripercorso le tappe ricordando che nell’iter della proposta non c’è mai stato il Patt. Questa commedia si potrebbe anche chiudere perché la Giunta provinciale nel 2018 aveva già dato l’ok con il ministro Delrio. Per dire che quando ci sono sotto degli interessi tutti sono uguali, ha osservato. Purtroppo la legge elettorale, che io non ho mai voluto, costringe a delle alleanze e ad accettare accanto a quelli positivi, anche aspetti negativi di una colazione. Io sono stato tra i sostenitori dell’autostrada del Brennero, all’epoca molto osteggiata dal partito comunista. Ma se non ci fossero le strade non ci sarebbe il turismo, le mele non si potrebbero consegnare nei tempi brevi oggi necessari, così come nel parcheggio della Regione non vedo biciclette o monopattini. Questa è la realtà: cercheremo di portare più traffico possibile dalla gomma alla rotaia, ma ben vengano le strade che hanno sempre portato benessere e favorito lo sviluppo: occorre essere sinceri e obiettivi su questo punto, ha concluso, accogliendo anche l’ipotesi che l’assessore Marchiori abbia potuto cambiare idea.