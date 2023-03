CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: « CONCLUSO IL DIBATTITO AREA SLOI, RESPINTA LA RISOLUZIONE DI COPPOLA E ACCOLTA ALL’UNANIMITÀ QUELLA DI ZANELLA »

17.13 - mercoledì 8 marzo 2023

Si è concluso nel pomeriggio il dibattito sulla comunicazione chiesta alla Giunta dalle Minoranze sull’“impiego di fondi statali connessi al disinquinamento dell’area della Sloi interessata dal passaggio della circonvallazione ferroviaria”. Sono state esaminate le ultime due delle quattro risoluzioni collegate al tema, quella di Coppola e Zanella, la prima respinta, la seconda accolta all’unanimità nella forma emendata.

Respinta la risoluzione di Coppola. Intervenendo sulla propria proposta, Lucia Coppola (Misto-Verdi epr l’Europa) ha messo in luce le problematiche ampiamente discusse nel corso del dibattito e ha chiarito che il documento sottoposto all’attenzione del Consiglio (respinto) impegnava la Giunta a intervenire con RFI e il Comune a non abbattere gli edifici prima di sapere se i lavori avranno compimento e in seconda battuta a non applicare le sanzioni di 300 euro al giorno, come paventato, a coloro che faticosamente e con dolore stanno lasciando le loro case e il posto di lavoro.

Il parere pronunciato dall’assessore Mario Tonina è stato negativo: il dispositivo, apparentemente semplice, non è accoglibile perché il percorso è stato ormai condiviso e in fase avanzata.

Accolta all’unanimità la risoluzione di Zanella. L’opera ha subìto una forte accelerazione e la Pat deve porsi in posizione critica e di tutela dei cittadini e delle cittadine nei confronti di Rfi, ha esordito Paolo Zanella (Futura) con riferimento alla sua proposta di risoluzione (approvata all’unanimità in forma emendata). Il documento, infatti, nella sua prima articolazione, impegna la Giunta a garantire massima trasparenza nei confronti della cittadinanza anche grazie al neo nato Osservatorio. In secondo luogo il documento sollecita con la massima urgenza il governo a trasferire le risorse alla Provincia, responsabile per l’analisi di rischio dell’area tra ex Sloi e Carbochimica. Il punto tre della risoluzione impegna a definire, d’intesa con Rfi e sulla base delle valutazioni tecniche di Appa, le modalità di effettuazione dei rilievi sotto il sedime ferroviario con una frequenza tale da individuare lungo il percorso lineare possibile zone occasionali di inquinamento provenienti dal Sin di Trento nord.

La proposta prevede altresì di intensificare le interlocuzioni con il Ministero per definire celermente il percorso migliore di bonifica integrale del Sin, valutando la percorribilità dell’esproprio. Infine, l’impegno è ad effettuare un’approfondita ricognizione delle esigenze del personale dell’Appa per assicurare le figure professionali tecniche necessarie all’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo ad essa assegnato.

L’assessore Mario Tonina ha condiviso il dispositivo così come riscritto. Ha definito molto positivi i contributi del dibattito al tema, in particolare con riferimento al richiamo all’esigenza di personale di Appa e di serenità dei cittadini. Queste ultime potranno essere garantite dall’Osservatorio che tra gli altri avrà anche il compito di dare le richiamate rassicurazioni e garanzie alla popolazione.

Ugo Rossi (Misto) ha commentato la risoluzione definendola il tipico caso in cui portare in Consiglio argomenti di tale portata può produrre risultati positivi anche in termini di operatività e di rafforzamento delle posizioni della Giunta.