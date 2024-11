CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: «CORRIDOIO EST, 14MA GIORNATA DI TRATTAZIONE DEL DDL GOTTARDI CON LA VARIANTE AL PUP»

13.08 - giovedì 7 novembre 2024

Quattordicesima giornata oggi di trattazione del d.d.l. Gottardi con la variante al Pup che disciplina il Corridoio Est e ipotizza anche il completamento della A31 in territorio trentino. A seguire i lavori questa mattina c’è stata una folta schiera di studenti: gli scolari di quinta A e B della primaria Fedrigoni di Varone (Riva del Garda) e la classe quinta E dell’istituto don Milano di Rovereto. Gli ordini del giorno ostruzionistici che la maggioranza è riuscita a portare al voto, respingendoli, sono stati 8, ne restano quindi 1.784.

I consiglieri di opposizione in sequenza hanno puntato molto su argomentazioni legate al rispetto dell’ambiente e Michela Calzà (Pd) ha anche fatto riferimento al dramma climatico addebitabile alle scelte operate dall’uomo. Roberto Stanchina (Campobase) ha parlato di “scellerata variante” al piano urbanistico provinciale.

Per la maggioranza Mirko Bisesti (Lega) ha protestato per la dura pratica ostruzionistica in atto, ragionando che essa prospetta ritardi tali nelle decisioni, da aggravare di molto (in prospettiva anche 29 milioni di euro) il costo finale dell’opera stradale di cui si sta parlando. Gli ha subito replicato Roberto Stanchina: l’opera si può fare fin d’ora, in aula si discute solo di un piano che consentirebbe una soluzione progettuale in più, l’uscita a Rovereto.

E la minoranza si batte per evitare la prospettiva di un’opera-scempio. Lucia Maestri (Pd) ha obiettato a Bisesti che l’autostrada, così è stato fin qui detto, non la pagherà in nessuna misura il Trentino (risposta del consigliere: sono sempre soldi pubblici). La consigliera ha anche prospettato il timore che l’uscita a Rovereto della A31 possa essere pensata anche in continuità con il ventilato tunnel dalla zona di Ala/Avio al lago di Garda. Bisesti ha accettato il confronto diretto, replicando che effettivamente anche il collegamento col Garda va migliorato: ottima l’idea del treno, ma poi servono anche le strade. Lucia Coppola (Avs) a seguire: le strade servono, non tutte però servono, la Valdastico non serve.

Si riprende dopo una Conferenza dei capigruppo fissata dal presidente Claudio Soini alle 14.30.