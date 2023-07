CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL CIRCOLO “NOVA TRENTO“ (BRASILE) DEI “TRENTINI NEL MONDO“ IN VISITA AL PRESIDENTE KASWALDER »

17.12 - martedì 4 luglio 2023

Il presidente Kaswalder incontra i trentini di Nova Trento (Brasile). Il presidente del Consiglio Walter Kaswalder ha ricevuto questa mattina una delegazione di trentini nel mondo del Circolo di Nova Trento (Brasile). Un incontro denso di ricordi, riferimenti culturali condivisi e sentimenti di fratellanza. Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ha accolto questa mattina, prima in sala Depero e poi a palazzo Trentini, una delegazione di trentini di Nova Trento (Brasile).

Il gruppo era composto in particolare dai dirigenti e dai membri del Circolo trentino di Nova Trento, dai componenti del gruppo folk afferente allo stesso Circolo e da due membri del coro I Pargoletti, la realtà musicale che porta avanti in Brasile la tradizione dei canti della stella. La delegazione, accompagnata dal sindaco dell’Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchi e dalla vicesindaca Michela Pacchielat, è arrivata in Trentino dallo Stato di Santa Caterina per inaugurare, sabato in località Frisanchi, il Bosco della memoria che nascerà sui terreni devastati da Vaia con 5.000 nuove piante in ricordo degli emigranti trentini.

Un benvenuto e un grazie di cuore: così Walter Kaswalder ha accolto stamattina i 18 ospiti in sala Depero. Il presidente ha ricordato le proprie visite istituzionali, compiute in qualità di sindaco in Brasile per seguire la causa di beatificazione di Santa Paolina del Cuore Agonizzante di Gesù e per portare un contributo trentino alla realizzazione del padiglione pediatrico dell’ospedale di Nova Trento.

Ha poi sottolineato il legame di fratellanza che lega il Trentino e i trentini nel mondo, ha ricordato le difficoltà che nell’Ottocento portarono all’emigrazione ed ha ringraziato gli emigrati e le loro famiglie, che con la loro scelta hanno reso possibile la sopravvivenza di chi è rimasto. Una scelta non facile, che ha significato per gli avi degli ospiti di oggi ricostruire una vita da zero, praticamente senza strumenti. I gemellaggi, ha affermato Kaswalder, sono importanti perché importante è in un mondo globalizzato l’identità di popolo: una vicinanza che rende i trentini del Brasile e quelli che vivono in Trentino tutti fratelli.

Dopo sala Depero, la mattinata è proseguita con una visita all’emiciclo e poi a palazzo Trentini. Qui il presidente Kaswalder ha ricevuto gli ospiti e con i rappresentanti del direttivo del Circolo di Nova Trento è stato protagonista di uno scambio di bandiere. Prima dei saluti, un momento ricco di sentimento: i cantanti del coro I Pargoletti hanno intonato, dedicandola al Trentino, “La Valsugana”.