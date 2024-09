CONSIGLIO PAT * GIUNTA PER LE ELEZIONI: «NON CI SONO CASI DI INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ, TRA I 35 CONSIGLIERI»

12.02 - lunedì 23 settembre 2024

Nessun caso di ineleggibilità o di incompatibilità per i 35 consiglieri provinciali. Questo il risultato uscito stamattina dalla Giunta per le elezioni del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, presieduta da Mirko Bisesti. Tutte le posizioni dei consiglieri sono state valutate come regolari senza eccezioni da parte dei componenti della Giunta e la relazione finale è stata votata all’unanimità. Anche le verifiche che hanno riguardato Antonella Brunet, Francesca Gerosa e Roberto Paccher non hanno rilevato situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità.