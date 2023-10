CONSIGLIO PAT * GARANTE DETENUTI: MENGHINI, « 330 COLLOQUI NEL CORSO DI 37 INGRESSI IN ISTITUTO » (PDF RELAZIONE2022)

13.11 - martedì 3 ottobre 2023

Sono stati 37 nel 2022 per un totale di 330 colloqui (a cui hanno fatto seguito l’attività istruttoria e le conseguenti segnalazioni) gli ingressi in istituto della Garante dei diritti dei detenuti, la professoressa Antonia Menghini. Il dato è stato citato oggi in conferenza stampa nell’ambito della presentazione della Relazione 2022.

Durante l’appuntamento la Garante ha dato conto dell’attività svolta e accennato alle principali criticità rilevate per il carcere di Spini. Ha parlato della nuova Media sicurezza, derivante dall’applicazione di una circolare adottata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (per ora a Gardolo applicata nelle sezioni femminili e nelle due cosiddette situazioni protette); di stranieri e carcere; delle numerose presenze (al 27 settembre 2023 le persone detenute a Spini erano 362) a fronte della carenza di personale; del disagio psichico (a dicembre 2021 si contavano a fronte di 300 detenuti circa 30 persone affette da grave patologia psichiatrica primaria, a dicembre 2022 45 sui 248 detenuti presenti.

Ad oggi il dato fornito è quello di 72 persone affette da cosiddetta diagnosi maggiore a fronte di 362 presenze. Da precisare è però che, con il cambio del medico psichiatra, è variato anche il metodo di computo, che prevede che ora, a differenza degli anni precedenti, si contino anche i gravi casi di disturbo della personalità) e della modesta offerta di lavoro.