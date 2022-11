CONSIGLIO PAT * FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE: KASWALDER « GUARDIAMO ATTIVAMENTE AL MONDO DELL’ISTRUZIONE, DECISIVO PER UN’OTTIMALE FORMAZIONE »

11.15 - lunedì 21 novembre 2022

A palazzo Trentini è ospite per tutta la giornata di oggi la Federazione provinciale delle scuole materne, presieduta da Giuliano Baldessari e diretta da Lucia Stoppini. Ad accoglierli in sala Aurora c’era poco fa il presidente Walter Kaswalder, che ha spiegato come il Consiglio provinciale guardi attivamente al mondo dell’istruzione come decisivo per un’ottimale formazione dei futuri cittadini del Trentino.

I lavori in corso riguardano un progetto Erasmus+ che con i fondi europei promuove cultura e ricerca nel campo delle nuove tecnologie applicate all’inclusività nell’insegnamento e nell’educazione dei piccoli.

In sala Aurora sono presenti anche delegazioni dal Portogallo, dalla Svezia e da Reggio Emilia. Il progetto coinvolge direttamente le materne di Cles 2, Riva del Garda e Trento 3 affiliate alla Federazione.

Nei prossimi giorni il lavoro si svolgerà direttamente nelle sezioni di scuola materna e con i bambini. Le scuole materne trentine contribuiranno all’apporto di idee e buone pratiche con le sperimentazioni messe in campo assieme a Edutech: I-theatre (narrazione costruita dai bambini con il supporto delle nuove tecnologie) e I-code (sui primi ragionamenti logici dei bambini).