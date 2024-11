CONSIGLIO PAT – CPO * “NON È UN PAESE PER DONNE“: «INCONTRO PUBBLICO, A TRENTO – PALAZZO REGIONE (6/12)»

13.43 - mercoledì 27 novembre 2024

La Commissione provinciale Pari opportunità tra donna e uomo organizza, a Trento, il 6 dicembre 2024 alle 14.30, un incontro pubblico per discutere delle sfide e delle opportunità per le donne nel mercato del lavoro italiano. L’evento si intitola “Non è un Paese per donne” e sarà introdotto dalla presidente stessa della Cpo Marilena Guerra, dalla vicepresidente Mara Rinner, dal presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini e dall’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli.

Relatori saranno la dirigente generale di Agenzia del lavoro di Trento Stefania Terlizzi, Gabriella Berloffa (direttrice del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento), il Consigliere di parità nel lavoro della Provincia di Trento Matteo Borzaga, Manuela Faggioni (Componente della Cpo e sindacalista) e Luisa Gnecchi (Componente del Cda Inps nazionale).

Si riportano di seguito e in allegato la nota di presentazione dell’iniziativa della Commissione provinciale pari opportunità e il flyer dell’evento con tutte le informazioni per la partecipazione. L’ingresso è libero, per l’iscrizione il riferimento è questo link (è possibile altrimenti inquadrare il Qr code nel programma allegato).