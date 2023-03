CONSIGLIO PAT * CORECOM: « MARCO SEMBENOTTI NOMINATO VICEPRESIDENTE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE COMITATI COMUNICAZIONI REGIONI E PROVINCE AUTONOME »

18.28 - lunedì 20 marzo 2023

Il rinnovo ai vertici del Coordinamento nazionale dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome (Corecom) è avvenuto a Roma lo scorso 16 marzo 2023: il presidente del Corecom Basilicata Antonio Donato Marra in qualità di nuovo coordinatore nazionale, il presidente del Corecom trentino Marco Sembenotti e la presidente del Corecom della Puglia Lorena Saracino quali vicepresidenti.

Tale organismo ha funzione di coordinamento dei diversi Corecom nei rapporti con l’Agcom e fornisce inoltre supporto tecnico e specialistico alla Conferenza permanente dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

​Sembenotti è in carica come presidente del Corecom dal marzo 2019. “Questa nomina a vicepresidente del Coordinamento – commenta – mi inorgoglisce. Nel periodo in cui potrò esercitarla, cercherò di farlo al meglio. Serve a conferire una maggiore visibilità a un Corecom piccolo, ma molto operativo a livello locale e nazionale”. Il presidente fa riferimento alle “oltre 5.000 vertenze seguite negli ultimi quattro anni, relative a controversie tra utenze e compagnie telefoniche, una delle funzioni più significative dell’organismo”.​​