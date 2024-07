CONSIGLIO PAT * CONFERENZA PRESIDENTI COMMISSIONI PERMANENTI: «SEDUTE, ESAMINATO IL CALENDARIO DEI SEI ORGANISMI PER SETTEMBRE ED OTTOBRE»

15.16 - martedì 30 luglio 2024

Questa mattina il presidente Claudio Soini ha riunito anche la Conferenza dei Presidenti delle commissioni permanenti, che ha esaminato un calendario di massima delle sedute dei sei organismi per settembre e ottobre. Lo scopo è quello di programmare per quanto possibile la scansione delle sedute, corrispondendo all’auspicio espresso dal C.a.l., di essere chiamato per audizioni con preavvisi congrui.

Walter Kaswalder (Patt) ha aggiunto una notazione sulle frequenti richieste di parere alle Commissioni sulla regolarità formale di candidature per nomine di competenza della Giunta provinciale, un’incombenza – ha detto – che si potrebbe cancellare perché di fatto poco utile.

Francesca Parolari (Pd) ha fatto presente invece la difficoltà di lavorare bene nelle Commissioni quando si trattano le manovre finanziarie provinciali, stanti i tempi sempre eccessivamente contratti.