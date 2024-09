CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: SOINI, «INTERROGAZIONI SENZA RISPOSTA, HO PIÙ VOLTE SEGNALATO IL PROBLEMA ALLA GIUNTA CHIEDENDO IL RISPETTO DI 30 GIORNI»

12.30 - lunedì 23 settembre 2024

Il presidente Claudio Soini stamane ha riunito la Conferenza dei capigruppo.

30 settembre, in aula per il punto sullo Statuto.

La richiesta di convocare una seduta straordinaria, avanzata dalle minoranze dopo il voto di due risoluzioni in tema nella scorsa seduta consiliare, è stata accolta e si è concordato di dedicarvi l’ultimo giorno di settembre, che diventa quindi prima di quattro giornate consecutive d’aula.

La seduta speciale d’aula con il C.a.l.

La mattina di martedì 1 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, si terrà la seduta congiunta Consiglio provinciale-Cal (Comuni), prevista annualmente dalla l.p. 7/2005. Il Consiglio delle autonomie locali presenterà un documento programmatico, con focus sul tema delle assunzioni e dell’organizzazione del personale negli enti locali trentini, dell’interazione con la finanza locale e dei vincoli di finanza pubblica. Le relazioni saranno del presidente C.a.l. Paride Gianmoena, del presidente di I Commissione consiliare Carlo Daldoss e del presidente Pat Maurizio Fugatti.

1,2,3 ottobre per discutere di Valdastico

Nel pomeriggio di martedì prossimo l’aula ripartirà dall’esame del ddl37/XVII con cui la Giunta vara una variante al Pup, dentro la quale il tema politicamente forte è quello del collegamento viabilistico con il Veneto. Le minoranze hanno ottenuto di discutere senza tempi contingentati.

Le tante interrogazioni senza risposta

La protesta delle minoranze non è certo di oggi e non a caso il presidente Claudio Soini ha già più volte segnalato il problema alla Giunta provinciale, chiedendo il rispetto almeno tendenziale del termine di 30 giorni per corrispondere alle domande dei consiglieri provinciali. Stanane il sollecito è partito da Roberto Stanchina e a seguire il rilievo dei ritardi dell’esecutivo, che allungano la lista delle interrogazioni ancora in attesa di risposta, è stato ripetuto. Filippo Degasperi: la Giunta elude i temi scabrosi semplicemente non rispondendo, c’è poi anche il problema dell’accesso agli atti non garantito ai consiglieri. Lucia Coppola: nella scorsa legislatura sono arrivata ad avere 200 interrogazioni senza risposta, senza contare che alcuni assessori rispondono ma eludendo i quesiti. Anche Eleonora Angeli (maggioranza) è stata severa: è inammissibile che si impedisca al consigliere di svolgere il proprio ruolo, il problema va risolto.

Ha cercato di ricucire Daniele Biada e Mirko Bisesti dal canto suo ha provato a suggerire (ma la minoranza ha subito detto no) che a Bruxelles si fissa un numero massimo di interrogazioni per deputato, in modo da limitare la mole di atti politici che l’esecutivo deve istruire e poi corrispondere. Degasperi ha ipotizzato uno spazio su Consiglio Provinciale Cronache per dare visibilità ai quesiti inevasi, mentre Lucia Maestri ha invocato periodici question time d’aula centrati sulle interrogazioni senza risposta scritta. Anche per Paola Demagri siamo di fronte a una mancanza di rispetto verso il lavoro dei consiglieri. Il presidente Soini s’è reso disponibile a sollecitare ancora una più solerte risposta degli assessori.