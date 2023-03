CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « PROPOSTE “COMMISSIONE DODICI” / MATTEO MIGAZZI DA LORENZO OSSANNA / MICHELA ROSA RIZZI DA ALEX MARINI »

11.45 - lunedì 20 marzo 2023

La Conferenza dei capigruppo, riunita stamane dal presidente Walter Kaswalder, ha definito come segue l’ordine del giorno dei lavori consiliari di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo prossimi. Si è anche stabilito che la mattina del 23 maggio il Consiglio provinciale si riunirà congiuntamente ai tre membri dell’Autorità per le minoranze linguistiche, per trattare temi legati alla vita delle comunità ladina, mochena e cimbra.

1. question time

2. nomina di un componente della Commissione dei Dodici. Il consigliere Marini propone Michela Rosa Rizzi, il consigliere Ossanna propone Matteo Migazzi.

3. Ripresa della discussione generale sul ddl 135, il testo di Masè sul sistema integrato di educazione 0-6 anni, fermo in aula per l’ostruzionismo delle minoranze.

4. Risoluzione sul programma di lavoro 2023 della Commissione europea, testo presentato dalla Commissione consiliare competente, presieduta da Dalzocchio.

5. Comunicazioni della Giunta sul tema delle concessioni idroelettriche, chieste da Olivi e altri.

6. Ddl 89 del consigliere Marini sulle regole di funzionamento dei referendum provinciali.

7. Ddl 160 di Cia e altri che propone sulla direzione assistenziale in Apss (discussione senza contingentamento dei tempi, per richiesta delle minoranze).

8. Riforma degli incentivi alle imprese, testo unificato Spinelli-Olivi-Leonardi.

9. Ddl 129 di Cia sulle agevolazioni per i lavoratori pendolari.