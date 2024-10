CONSIGLIO PAT – CONFERENZA CAPIGRUPPO: «FOCUS SU VARIANTE AL PUP E VALDASTICO»

16.07 - mercoledì 2 ottobre 2024

Si è riunita poco fa la Conferenza dei capigruppo consiliari. Il presidente Claudio Soini, dopo ampio confronto, ha deciso che il punto all’ordine del giorno di questa tornata d’aula – il ddl 37/XVII con la variante al Pup e il tema Valdastico – aprirà (se ancora non esaurito) la prossima serie di sedute fissata per i giorni 8-9-10 ottobre prossimi. Mercoledì 8 ci sarà anche una capigruppo che – nel caso di persistenza dell’ostruzionismo delle minoranze, forti di 1.351 proposte di ordine del giorno – valuterà come proseguire. Dopo il ddl 37, l’ordine del giorno della prossima tornata riproporrà i temi rimasti inevasi in settembre, nell’ordine: nomine dei garanti, relazione della Giunta delle elezioni, bilancio consolidato Pat, ddl Guglielmi sui giovani, pacchetto di mozioni, ddl Cia sul consigliere delegato.

Nella capigruppo di oggi la minoranza ha sostenuto che al termine della tornata di lavori in corso si sarebbe dovuto sospendere il punto Pup/Valdastico e rinviarlo a dopo la conclusione dell’ordine del giorno ancora inevaso dalle scorse sedute.