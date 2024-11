CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE: «MANOVRA BILANCIO PAT, IL PARERE SUI SINGOLI ARTICOLI ESAMINATI È STATO SEMPRE FAVOREVOLE»

14.24 - giovedì 21 novembre 2024

Di seguito sintesi dell’esame della manovra di bilancio Pat 2025-2027 stamane in III Commissione consiliare (presidente Vanessa Masè). Il parere sui singoli articoli esaminati è stato sempre favorevole.

Disegno di legge collegata

Assessore Giulia Zanotelli

Con i dirigenti Pat di settore ha passato in rassegna gli articoli di competenza, ma anche relativi afferenti al presidente Fugatti e all’assessore Failoni.

Articoli 18 e 19

I temi: reti di impresa agricole; controlli e sanzioni in materia di agricoltura biologica; consorzi di miglioramento fondiario (il loro perimetro sarà fissato con determina dei dirigenti e non più con delibera di Giunta). Astensione di Michela Calzà e Lucia Coppola.

Art. 20

Foreste: costituzione entro 180 giorni del catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, strumento utile per la difesa del territorio boscato. Michela Calzà e Lucia Coppola astenute.

Art. 21

Permesso di mantenere per altri 3 anni i piazzali di deposito e prima lavorazione del legname realizzati a suo tempo per fronteggiare l’emergenza Vaia. Parere positivo all’unanimità.

Art. 22

Grandi carnivori: l’abbattimento era già consentito anche in assenza di attacchi a persone con contatto fisico, “in caso di comportamenti pericolosi” dell’animale. Ora si specifica che l’abbattimento deve avvenire a condizione che «l’esemplare sia previamente identificato, possibilmente attraverso esame genetico». Contraria Lucia Coppola, astenuta Michela Calzà.

Art. 23

Misure antincendio. Minoranze astenute.

Art. 25

Appalti: la norma prevede che l’aggiudicazione venga senz’altro effettuata dopo 30 giorni di procedura per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario, anche se l’iter non è concluso. Il contratto verrà risolto in seguito se emergeranno carenze di requisiti.

Il dirigente generale di Apac, Antonio Tita, ha affermato che non si abdica in questo modo ai controlli, ma si prevede che decorsi 30 giorni si possa disporre l’aggiudicazione e stipulare il contratto a beneficio dell’azienda vincitrice. E’ il principio codicistico del risultato e della fiducia.

Vanessa Masè ha riportato il commento in Commissione consiliare del presidente di ANCE Trento, Andrea Basso, secondo cui il termine di trenta giorni è già lungo e penalizzante. Tempo coerente e corretto, ha replicato Tita, che dà un termine certo dove prima non c’era.

Il parere: minoranze astenute.

Art. 27

Criteri ambientali minimi nelle opere pubbliche (dettati da decreti ministeriali). Il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Pat, Luciano Martorano: la norma fa chiarezza sul fatto che i c.a.m. si applicano obbligatoriamente e fin dalla fase della progettazione. Vanessa Masè ha ricordato che in Commissione gli imprenditori hanno lamentato che il prezziario Pat non tiene conto del fatto che i beni da utilizzare nelle opere devono essere certificati c.a.m. e quindi costano di più degli altri.

Il parere: minoranze astenute.

Assessore Mattia Gottardi

Ha illustrato la norma che riguarda la materia dell’energia.

Art. 28

Acqua: differimento delle scadenze delle piccole concessioni idroelettriche, fino a data che sarà indicata da sentenza della Corte di giustizia europea, cui ha rimandato di recente la Corte Costituzionale per chiarire se si debba applicare la direttiva Bolkenstein sulla libera concorrenza. L’80% di queste concessioni in Trentino sono già state intanto rinnovate perché rientrano nei casi di autoconsumo. Il parere: minoranze astenute.

Disegno di legge di stabilità.

Assessore Giulia Zanotelli.

Art. 22

E’ stato il dirigente Luciano Martorano, dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Pat, a illustrare la norma in tema di contratti pubblici: si autorizza la Giunta a proseguire nella rinegoziazione dei prezzi dei contratti legati a gare fino al 15 settembre 2023, in considerazione della forte inflazione verificatasi dal 2022 in poi. Dopo la data indicata si applicano le nuove misure del Codice nazionale dei contratti pubblici.

Parere positivo all’unanimità sulla delibera di Giunta che aggiorna i criteri di ammissione ai contributi Pat per investimenti dei Comuni nelle caserme dei vigili del fuoco volontari e centri di protezione civile.

La norma tecnica – ha spiegato l’ingegner Martorano – è stata concordata con i sindaci e con la Federazione Vvff. Si introduce anzitutto la possibilità di presentare richiesta di integrazione della spesa precedentemente ammessa a contributo e non ancora concessa a fronte del verificarsi di particolari casistiche. Si introduce la possibilità, in sede di domanda di ammissione a contributo, di non realizzare una o più tipologie di locali e/o di prevedere caratteristiche dimensionali diverse. Si introduce poi una revisione di sistema degli elaborati progettuali richiesti per accedere ai finanziamenti provinciali, ovviando alle complicazioni della normativa nazionale di recente approvata in tema di p.f.t.e. (progetto di fattibilità tecnico economica).

A domanda di Michela Calzà è stato chiarito che oggi le domande già ammesse a contributo riguardano 6 casi. Per le caserme dei vvff è già avviato l’impiego di 20 milioni di euro e altri 30 milioni sono già da pianificare. Calzà ha evidenziato la copntraddizione per cui la maggioranza di governo provinciale in Consiglio regionale ha perso l’occasione per venire in soccorso dei consigli comunali, evitando che prima di chiedere i finanziamenti debbano approvare non progetti preliminari ma già complessi progetti definitivi.

Giulia Zanotelli ha preannunciato una semplificazione con prossima delibera che sarà adottata in dicembre proprio per andare incontro alle difficoltà dei Comuni e consigli comunali. Daniele Biada ha ringraziato per l’innovazione normativa gradita ai municipi che già passa con la legge di stabilità.

Roberto Stanchina ha apprezzato la norma perché aiuta i corpi dei vigili del fuoco e ovvia al fatto che talvolta i Comuni devono perfino rinunciare ai fondi Pat per la complessità dell’iter burocratico. La protezione civile va tenuta sempre aggiornata – ha detto – e gli investimenti che si fanno sono sacrosanti. L’assessora Zanotelli ha dato riscontro al consigliere, dicendo che il settore della protezione civile trentina oggi sta bene di salute, c’è un vivo coinvolgimento nel volontariato e in particolare dei giovani e giovanissimi.

Ad Antonella Brunet è stato chiarito che l’atteso polo di protezione civile di Canal San Bovo già domani passa per una importante delibera di Giunta. Anche Vanessa Masè è molto favorevole alla norma, avendo presenti casi concreti come quello dei lavori per la caserma di Strembo.

Petizione sulla fermata dell’autobus a Marano d’Isera:

concluso l’esame in III Commissione

La presidente Masè ha espresso soddisfazione per la facilitazione del dialogo sul tema che il lavoro di Commissione ha prodotto. La relazione conclusiva è stata approvata all’unanimità e sarà ora trasmessa dalla Commissione anche a Comune di Rovereto e Trentino Trasporti. Antonella Brunet ha auspicato che la sicurezza dei ragazzi sia l’istanza primaria. Michela Calzà ha chiesto che si provveda anche con misure provvisorie ma immediate.