CONSIGLIO PAT * BILANCIO PREVENTIVO 2025: «IL DOCUMENTO CONTABILE PAREGGIA A 12,1 MILIONI, ALLA PROVINCIA CHIESTO UN INCREMENTO DEL TRASFERIMENTO A 649 MILA EURO»

16.21 - giovedì 28 novembre 2024

Oggi pomeriggio il Consiglio provinciale ha approvato con voto unanime il bilancio preventivo 2025 dell’ente. Il presidente Claudio Soini ha presentato il documento e ha parlato di “bilancio sano per un Consiglio in salute”, spiegando che l’Ufficio di Presidenza ha perseguito tre obiettivi: investire dove si può, per rafforzare la struttura consiliare; risparmiare dove è necessario; ragionare sugli obiettivi. Il documento contabile pareggia a 12,1 milioni di euro, in linea con il dato di dodici mesi addietro (12,09 milioni). Alla Provincia Autonoma – da cui derivano tutte le risorse dell’assemblea legislativa – viene chiesto un incremento del trasferimento pari a 649 mila euro, solo per una questione tecnica, ossia l’impossibilità di iscrivere subito le entrate che conseguiranno dall’avanzo di amministrazione 2024 solamente in giugno/luglio, con l’approvazione del rendiconto 2024.

Circa la metà dei costi consiliari si deve al personale, che la Presidenza è determinata a rafforzare coprendo i posti vacanti in organico. Inalterato sarà lo stanziamento di 490 mila euro in infrastruttura informatica e digitale, con l’annotazione che “siamo tra i primi nel campo della digitalizzazione dei processi consiliari”. Sono stati ridotti gli stanziamenti in alcuni settori, riservando eventuali modifiche in assestamento del bilancio, sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi. Il quadro si completa con alcune voci in aumento: + 29 mila euro per pulizie, nuove divise e nuove polizze assicurative; + 38 mila euro per buoni pasto e formazione del personale; + 25 mila euro per compensi ai commissari da nominare per concorsi da espletare nel 2025.

Soini ha rivendicato un risultato “alto”, ossia l’azione determinata per il rafforzamento del Consiglio provinciale come presidio di democrazia e pilastro dell’Autonomia speciale trentina. Ancora, l’impegno per garantire apertura e trasparenza, facendo di palazzo Trentini davvero la “casa dell’Autonomia”. Uno sforzo importante viene profuso per favorire la conoscibilità dell’istituzione e il presidente Soini ha menzionato – ringraziando per questo tutto lo staff – il lavoro quotidiano per l’attuazione del progetto Conosciamo Autonomia (8 mila studenti coinvolti in questo anno scolastico, +35%) e la mostra “De Gasperi. Album di casa” realizzata con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Fondazione trentina Alcide De Gasperi. Il presidente ha anche ringraziato per il lavoro non facile dell’ufficio stampa consiliare, che garantisce con professionalità una copertura informativa ampia e variegata.

Momenti importanti di apertura esterna – ha poi ricordato Soini – sono state quest’anno le sedute consiliari assieme agli amministratori locali, al C.a.l., ai presidenti dei Consigli comunali, ai rappresentanti delle minoranze linguistiche.

Paola Demagri ha annunciato voto favorevole, dopo l’astensione degli scorsi anni. Faccio parte dell’Ufficio di Presidenza come segretario questore – ha detto – e devo dire che il lavoro è stato proficuo. Positiva è l’implementazione delle risorse umane cui ci stiamo dedicando, l’organico stesso va rafforzato, anche per dare maggiore assistenza ai consiglieri nel redigere gli atti politici. Potenziare la comunicazione a beneficio di tutta l’aula è un altro obiettivo condivisibile. Importanti i passi compiuti sul versante culturale, cominciamo a sentirne l’esito sul territorio, le famiglie apprezzano gli incontri con il Consiglio. Buone sono state anche le mostre effettuate.

Un appunto: le sedute congiunte (con il C.a.l. e con l’Autorità minoranze linguistiche) sono state un po’ frettolose, invito a darci i tempi necessari per chiudere in modo costruttivo. Il protocollo digitale Patti per gli atti politici: funziona bene, completiamone l’utilizzo. Gestione dell’aula: l’invito è a favorire il dialogo con la Giunta, per non rendere sterile e vuoto il dibattito. Anche sulle proposte di ordine del giorno va stimolato l’esecutivo a rispettarne la funzione. Altro auspicio: che anche durante l’ostruzionismo i consiglieri tutti rispettino l’aula, evitando di stare fuori per poi rientrare di corsa solo per votare.

Roberto Stanchina, parimenti segretario questore nell’Ufficio di Presidenza consiliare, ha annunciato un convinto sì al bilancio, ringraziando il segretario generale Giuseppe Sartori e tutto lo staff di palazzo Trentini. Dove si abbassano le previsioni di spesa – ha detto Stanchina – non è per fare demagogia, ma perché ci sono le condizioni per farlo. Bene l’investimento sull’ufficio stampa e sull’informatica. Ottima la mostra su De Gasperi, spero si faccia qualcosa di analogo per Bruno Kessler. Stanchina ha ragionato sul raggio d’azione dell’ufficio stampa consiliare e sulla garanzia di massima democraticità nel funzionamento dell’aula. Un appunto: in quest’anno si è vista poca Giunta in aula, sarebbe auspicabile potersi confrontare di più in aula.

Claudio Cia ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente Soini e a tutto il suo staff per il lavoro svolto. Ha ricordato il forte impegno di comunicazione che viene garantito verso la cittadinanza. Ha elogiato il progetto con le scuole e parimenti la consulenza garantita ai consiglieri dal Servizio legislativo.

Lucia Maestri ha condiviso la propensione a spendere meglio, più che a spendere meno. Con l’attuale sistema elettorale, sappiamo che l’esecutivo esercita un potere molto forte, ragion per cui si deve investire nei legislativi e proteggere il ruolo assembleare e quello delle minoranze consiliari. Un elogio al lavoro equanime e oggettivo degli uffici di palazzo Trentini. Un auspicio: fare in modo che anche nei periodi pre-elettorali l’ufficio stampa possa evitare di anonimizzare i comunicati stampa dall’aula e dalle commissioni. Un consiglio: dare un piccolo omaggio e ricordo ai ragazzi che vengono accompagnati dentro l’aula consiliare con il progetto Conosciamo Autonomia.

Filippo Degasperi si è detto soddisfatto e si è unito ai ringraziamenti. Bene la conduzione dell’aula, nonostante la scelta discutibile di inserire il tema Prg dentro la programmazione ordinaria dell’aula. Ha poi rinnovato l’insoddisfazione per la grande difficoltà di accesso agli atti in Provincia per i consiglieri, per come la Giunta risponde alle interrogazioni e ancora sulla trasparenza dei testi pubblicati nei siti istituzionali.

Il presidente Soini ha chiuso la discussione con alcuni chiarimenti. Ha detto che il Consiglio effettuerà alcuni concorsi pubblici per ovviare alla carenza di graduatorie attive. Ufficio stampa: svolge un lavoro complesso – ha detto Soini – e segue anche l’attività del presidente, con attenzione a farlo nel massimo equilibrio. Valuteremo un’apertura della comunicazione ai social media.

Torneremo su De Gasperi – ha poi detto riguardo al settore culturale – anche nel 2025. Un auspicio: più ampia partecipazione dei consiglieri agli eventi organizzati e promossi da palazzo Trentini. Il ritardo nella risposta della Giunta alle interrogazioni: ci stiamo lavorando. L’oscuramento di dati sensibili nel sito web: cercheremo di capire se è possibile intervenire.