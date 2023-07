CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE: « LAVORI AULA, VOTATI I PRIMI 24 ARTICOLI »

19.31 - giovedì 27 luglio 2023

Assestamento, via all’esame dell’articolato. Dopo l’approvazione degli ultimi tre odg rimasti, i lavori sono continuati con l’esame dell’articolato del ddl 184 (assestamento) e dei circa 6.700 emendamenti presenti. Votati i primi 24 articoli.

Dopo l’approvazione degli ultimi tre ordini del giorno (nota precedente) e una breve sospensione per una Capigruppo, i lavori sono proseguiti in aula con l’esame dell’articolato del ddl 184 (assestamento del bilancio di previsione), su cui insistevano circa 6.700 emendamenti, ha ricordato il presidente Walter Kaswalder. Dopo l’approvazione degli articoli 1 e 2, è stata la volta di una lunga pausa interlocutoria. Al rientro in aula Alex Marini (5 Stelle) ha ritirato una trentina di emendamenti all’articolo 3, poi approvato. Approvati anche gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 (sul quale Marini ha ritirato tutti gli emendamenti fatta eccezione per l’8.2-respinto, 8.3-approvato, 8.14-respinto e 8.21-respinto).

Sono poi stati approvati gli articoli 9 (su cui Marini ha ritirato tutti gli emendamenti, tranne il 9.36, respinto) e 10. Su quest’ultimo Marini e Paolo Zanella (Futura) hanno ritirato gli emendamenti. In relazione all’articolo 10 il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ricordato che la Giunta, nel confermare i contenuti del protocollo del 18 luglio 2023 sottoscritto con le parti sindacali e con riferimento all’anno 2022, si impegna a confrontarsi con le parti sociali sugli effetti di eventuali differenze dell’andamento complessivo dell’indice dei prezzi al consumo, tra l’inflazione programmata e quella reale del triennio di vigenza contrattuale per verificare in una valutazione congiunta possibili compensazioni a carico degli anni 2023 e 2024.

Approvati anche gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (Marini ha ritirato tutti gli emendamenti, dove presenti), 18 (ritirati gli emendamenti di Marini), 19 (ritirati gli emendamenti di Marini), 20 (ritirati gli emendamenti di Marini), 21, 22, 23 (su questo articolo il consigliere 5 Stelle ha mantenuto solo l’emendamento 23.4, non approvato), 24. In questo caso l’unico emendamento rimasto di Marini, il 24.5, è stato approvato all’unanimità con 33 voti favorevoli. Dopo una pausa interlocutoria richiesta dal vicepresidente Tonina, i lavori sono sospesi per la cena. Si riprenderà in serata (dalle 20.30 a mezzanotte) e, eventualmente), domani mattina.