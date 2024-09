CONSIGLIO PAT * “ALCIDE DE GASPERI – ALBUM DI FAMIGLIA”“: «CONSIGLIERI E DIPENDENTI PROVINCIALI IN VISITA ALLA MOSTRA»

17.26 - giovedì 19 settembre 2024

Consiglieri e dipendenti provinciali in visita alla mostra su De Gasperi. La mostra sarà aperta fino al 4 ottobre. Il sabato mattina alle 10:30 visite guidate gratuite​. ​Si è svolta ieri nel tar​​​​do pomeriggio, a Palazzo Trentini, la visita guidata alla mostra “Alcide De Gasperi. Album di famiglia”, riservata ai consiglieri e ai dipendenti provinciali. L’incontro, che ha visto una partecipazione numerosa e interessata, ha rappresentato un’occasione per approfondire la figura di Alcide De Gasperi sotto gli aspetti più familiari e intimi.

La visita è stata aperta dall’intervento di Claudio Soini, presidente del Consiglio provinciale, che ha accolto e ringraziato i presenti, sottolineando l’importanza di iniziative di questo spessore culturale. Ma è stato, lo storico Marco Odorizzi, direttore della Fondazione De Gasperi, ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso espositivo illustrando curiosità e aspetti di vita inconsueti dello statista trentino, commentano i 24 scatti esposti, molti dei quali inediti e provenienti dagli archivi di famiglia.

Odorizzi ha sottolineato come queste immagini permettano di scoprire aspetti teneri e toccanti che spesso rimangono in secondo piano rispetto alle grandi narrazioni storiche. Sfumature di una vita vissuta, quella di De Gasperi, anche nella semplicità della quotidianità, in momenti di serenità, convivialità e vacanze familiari, con scorci sulla sua infanzia e sul legame profondo con la sua terra natia.

Il ciclo fotografico rappresenta un’opportunità per il pubblico di vedere un lato insolito di uno degli uomini politici più importanti del Novecento, offrendo una narrazione fotografica che umanizza la figura di De Gasperi, sottolineando il valore della famiglia e dei legami affettivi.

L’esposizione resterà aperta fino al 4 ottobre, con orario di visita dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Ogni sabato mattina, alle 10:30, sono inoltre previste visite guidate gratuite.​