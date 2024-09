CONSIGLIO PAT * AEIT: «116MA EDIZIONE, PRESENTATA IN SALA AURORA LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE»

14.34 - mercoledì 18 settembre 2024

Si è tenuta questa mattina nella sala Aurora di palazzo Trentini la conferenza stampa di presentazione della 116esima edizione dell’International annual conference di Aeit, l’Associazione italiana di elettrotecnica elettronica automazione informatica e telecomunicazioni. Il presidente del Consiglio Claudio Soini ha portato un saluto agli organizzatori e ai presenti con l’augurio di un proficuo lavoro su temi che interessano il Trentino per il presente e per il futuro.

Il convegno annuale 2024 si terrà la prossima settimana, dal 25 al 27 settembre al Grand Hotel Trento. Diverse le tavole rotonde e gli speech previsti dal ricco programma (materiali in allegato). Un caloroso benvenuto e un augurio per un proficuo svolgimento dei lavori sono stati espressi oggi dal presidente del Consiglio Claudio Soini, che ha ricordato che i temi del convegno sono quelli che interessano anche il Trentino ora e per il futuro. Una terra di autonomia, ha affermato, precorritrice nell’ambito delle fonti energetiche pulite.

Il presidente ha ricordato la scommessa vinta sulle centrali idroelettriche che ha visto lo scorso 3 luglio la votazione unanime della risoluzione firmata dai Capigruppo sull’esercizio del diritto di prelazione delle quote della società Hde. Trentino, terra alta di autonomia e laboratorio di innovazione, ha detto, che fonda la sua capacità di gestire l’esistente e guardare alle importanti transizioni del nostro tempo, trovando i giusti finanziamenti grazie alle sinergie. Il presidente ha citato in merito quelle tra Provincia, il settore privato e l’Università. Ha indicato la necessità di lavorare per una legislazione che stia al passo: a nome del Consiglio ha rinnovato in questo senso la disponibilità al dialogo.

La presidente della sezione regionale Aeit, ingegnera Chiara Vergine ha parlato di un ritorno dopo più di trent’anni a Trento del convegno. Ha collocato tra i temi dei lavori l’intelligenza artificiale, la transizione energetica, le tecnologie emergenti, il ruolo delle startup e delle realtà locali. Ancora, nei panel si parlerà di mobilità, sicurezza delle gallerie, innovazione nell’elettronica industriale, politiche e strategie per la decarbonizzazione (per il dettaglio si rimanda al programma).

Il presidente generale Aeit, professor Giuseppe Parise ha rilevato che è necessario coinvolgere gli utenti in una responsabilizzazione nell’ambito della transizione energetica: serve una revisione critica del sistema regolatorio del settore perché non può esserci innovazione reale se le regole non cambiano. Anche sul settore della sicurezza nelle gallerie ha auspicato una maggiore formazione al pubblico. Ha infine ricordato che la tre giorni sarà l’occasione per celebrare il Centenario della rivista L’Energia elettrica.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il professor Maurizio Fauri, professore del Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica dell’Università di Trento, l’architetto Alberto Bridi (già presidente di Aeit Trento), l’ingegner Amedeo Moratelli e il consigliere provinciale Mirko Bisesti (Lega).