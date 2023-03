CONSERVATORIO BONPORTI -TRENTO * “VOCE AI GIOVANI”: « CONCERTO DELLA CORALITÀ GIOVANILE, DIRETTORE PRINCIPALE CINZIA ZANON (2/4 – 18.00) »

10.19 - venerdì 31 marzo 2023

Concerto: “Voce ai giovani”- concerto della coralità giovanile direttore principale Cinzia Zanon e direttori ospiti della classe di direzione di coro del Conservatorio “Bonporti” di Trento. Quest’anno riproponiamo il tanto amato festival corale Mondi corali in nuova veste, dando un taglio di altissima qualità. Avremo l’onore di ospitare nel nostro Conservatorio eccellenze della coralità nazionale, che si distinguono in ambito internazionale vincendo concorsi internazionali e collaborando con le più illustre realtà musicali italiane. Il vero fiore all’occhiello sarà avere il Coro giovanile italiano, la più alta espressività del professionalismo giovanile, senza dimenticare da dove nasce tutto e cioè nelle associazioni più illustre della coralità giovanile italiane, alcune di queste avremo il piacere di avere da noi (Melicus, Gioventù In Cantata- Marostica, Calicanto – Salerno, Coro voci bianche Garda Trentino) nonché il Coro della SAT, istituzione mondiale Questo festival vuole puntare alla qualità nazionale, promuovendo quello che c’è di interessante sul territorio Trentino. Dalla musica antica ( Gruppo musicale Feininger) fino alla musica contemporanea, ci sarà spazio per approfondire i nuovi trend corali legati al teatro, e alla coreografia integrata nell’atto musicale.

Per finire una master class con uno dei più noti direttori di coro Americano, approfondendo la letteratura corale storica e contemporanea. In tutto ciò i protagonisti rimangono i nostri allievi, che avranno l’opportunità di cimentarsi con queste grandi realtà. Con questo festival vogliamo integrare il pubblico, proponendo concerti di qualità con repertori ricercati.

Per info: Ufficio Produzione Conservatorio Bonporti tel. 0461 231097 produzione@conservatorio.tn.it

Prof.ssa Ivana Francisci

Referente per la Produzione artistica del Conservatorio Bonporti