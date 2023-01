CONFCOMMERCIO TRENTINO * BENEDIZIONE MOTO: ROMAN, « GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE È CONFERMATA IL 16/4 IN PIAZZA FIERA »

19.17 - lunedì 23 gennaio 2023

Benedizione delle moto, il Comune all’opera per confermare la sede di piazza Fiera. Il Comune ha accolto la richiesta dell’Associazione pubblici esercizi del Trentino. Roman: «Riconosciamo la sensibilità dell’amministrazione per trovare la soluzione». La tradizionale benedizione delle moto è confermata a Trento in piazza Fiera il prossimo 16 aprile. Fabia Roman, presidente dell’Associazione pubblici esercizi del Trentino, comunica la disponibilità dell’amministrazione comunale a trovare le modalità per soddisfare le diverse esigenze di tutti i soggetti organizzatori di eventi.

«L’intervento del sindaco Ianeselli e dell’assessore Bozzarelli – commenta Fabia Roman – consente di operare affinché si possano svolgere gli eventi programmati e che in questi giorni vedono l’amministrazione comunale all’opera per stilare il programma degli eventi cittadini dei prossimi mesi. Il Servizio cultura turismo eventi, guidato dall’Assessore Bozzarelli conferma l’impegno affinché il tradizionale evento della benedizione delle moto possa trovare lo spazio pubblico che possa soddisfare le esigenze dei pubblici esercizi. Un appuntamento molto sentito che per le attività economiche rappresenta un’occasione importante, ma che consente a tutta la città di vivere un giorno di festa e di accoglienza. Grazie all’amministrazione pubblica perché sa cogliere le esigenze degli esercenti e, grazie anche alla preziosa mediazione dell’Associazione, è capace di ottemperare le diverse richieste».