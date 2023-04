COMUNE TRENTO * “SUPERTRENTO”: « AL VIA GLI INCONTRI TEMATICI APERTI ALLA CITTADINANZA, APPROFONDIMENTI SU MOBILITÀ – ABITARE – SPAZI PER SVAGO -BENESSERE »

15.15 - lunedì 17 aprile 2023

“SUPERTRENTO”, al via gli incontri tematici aperti alla cittadinanza. Il 6 e il 20 maggio, il 10 e 24 giugno gli approfondimenti sulla mobilità, l’abitare

e il commercio di vicinato, gli spazi per svago, benessere, cultura e creatività. Entra nel vivo SUPERTRENTO, percorso partecipato promosso dal Comune di Trento in collaborazione con Campomarzio. L’obiettivo è quello di produrre le linee guida che saranno alla base delle successive fasi di progettazione dell’areale ferroviario dopo l’interramento della ferrovia.

Nelle settimane che si sono susseguite dalla presentazione pubblica del 6 dicembre ad oggi il gruppo di lavoro ha incontrato diverse istituzioni e persone interessate al percorso: dai servizi interni del Comune a Fbk, dall’università alle associazioni culturali e a tanti cittadini che hanno contribuito con idee e proposte a comporre la fotografia di ciò che è la città oggi. Il lavoro di mappatura, che andrà avanti fino alla fine del mese di aprile, sarà presentato all’avvio di ognuno dei quattro incontri tematici pubblici previsti in modo da condividere con tutte le persone interessate il punto di partenza per la redazione delle linee guida partecipate.

Ognuno dei quattro incontri previsti – sempre di sabato, e precisamente il 6 e il 20 maggio e il 10 e 24 giugno, dalle 9.30 alle 17.30 all’ex Atesina – sarà dedicato a specifiche tematiche che riguardano la città di oggi e di domani.

Per il primo incontro moderato dall’ingegnere Andrea Spinosa, sabato 6 maggio, l’approfondimento sarà dedicato a mobilità, connessioni, intermodalità. È prevista la partecipazione non solo di urbanisti ma anche di testimoni capaci di raccontare come, a partire talvolta da interventi non invasivi, sia possibile agire per rendere la mobilità più sostenibile.

Il secondo incontro, sabato 20 maggio, sarà dedicato ad analizzare assieme quali possono essere le modalità migliori per pianificare quartieri che, al loro interno, dispongano di servizi diversi e integrati. L’evoluzione del concetto di casa e dei fabbisogni abitativi, le modalità di lavoro post pandemia, i servizi di prossimità e l’attenzione ai cambiamenti demografici che interessano anche la nostra città saranno i temi affrontati dal professor Gabriele Rabaiotti. Il suo intervento sarà seguito dal racconto di come, in contesti simili, il tema del lavoro, dell’abitazione e dei servizi sia stato affrontato attraverso nuovi modelli di pianificazione urbana.

Obiettivo del terzo incontro, sabato 10 giugno, è verificare con la professoressa Maria Beatrice Andreucci i trend nel settore del benessere e degli stili di vita attivi, focalizzare il modo in cui gli spazi pubblici vengono vissuti e come possono essere un asset importante per il contrasto agli effetti del cambiamento climatico, comprendere come sia possibile renderli fruibili per diverse fasce di popolazione conciliando questioni di gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico con la volontà di relazione e svago dei giovani. Anche in questa giornata è prevista la presenza di testimoni capaci di trasferire pratiche e idee da altri contesti urbani.

Infine, a chiudere questa seconda fase di SUPERTRENTO, Bertram Niessen, direttore dell’agenzia di trasformazione culturale cheFare, in dialogo con le migliori esperienze di rigenerazione urbana in chiave culturale e sociale, sabato 24 giugno affronterà il nodo di come cultura e creatività possano diventare elementi di base per promuovere una città capace di essere inclusiva, aperta e innovativa.

Ogni incontro seguirà uno schema preciso, strutturato con lo scopo di favorire la partecipazione. In avvio “il punto della situazione”: che cosa c’è oggi a Trento e quali sono le progettualità previste nel breve e medio periodo. Seguirà l’intervento del/della relatore principale che avrà il compito di tracciare una visione rispetto alle tematiche oggetto dell’incontro. Nel pomeriggio, attraverso sguardi più concreti che porteranno esperienze e metodi adottati altrove, funzionali per affrontare sfide comuni, verrà tracciato il quadro complessivo. Infine, nella seconda parte del pomeriggio, all’interno di sessioni in piccolo gruppo, strutturate per dare modo ad ogni persona di dire la propria, si farà emergere ciò che potrà fare da base strategica e di visione delle linee guida.

I lavori elaborati in questi incontri, le visioni e le parole chiave saranno il punto di partenza per la terza fase del percorso che si svilupperà in tre laboratori incrementali sempre aperti al pubblico tra settembre e ottobre, momento in cui si andrà a comporre i diversi interessi, le diverse prospettive e aspettative all’interno di un quadro complessivo che disegnerà il futuro della città.

Sul sito di progetto www.supertrento.it, a partire da oggi, sarà disponibile l’agenda dettagliata di ogni incontro. Chiunque voglia dare il proprio contributo può scrivere a info@supertrento.it o semplicemente partecipare agli incontri.