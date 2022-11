COMUNE TRENTO * SANTA BARBARA: « APPUNTAMENTO CON I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, PIAZZA DUOMO (3/12 – ORE 12.00)

12.28 - mercoledì 30 novembre 2022

Sabato la festività di S. Barbara: in piazza Duomo i Vigili del fuoco volontari. Sabato 3 dicembre in piazza Duomo torna il tradizionale appuntamento con i Corpi di Trento. Una festa per ringraziare e sostenere tutti i volontari che con impegno e generosità si prendono cura della città.

Dalle ore 12.00 ci sarà un’esposizione dei mezzi e stand informativi. Alle 14.30 i Corpi dei Vigili volontari dimostreranno le loro abilità e le modalità di intervento in situazioni di emergenza. Alle 17 si esibirà la banda Città di Trento e successivamente ci saranno i saluti delle autorità.