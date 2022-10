15.52 - mercoledì 05 ottobre 2022

Inaugurata a Praga la mostra Wunderkammer per i vent’anni del gemellaggio con Trento. Inaugurazione ieri a Praga della mostra Wunderkammer che sarà esposta alla Galerie 1 fino al 27 ottobre prossimo a cura del gruppo di artisti trentini La Cerchia in occasione dei 20 anni di gemellaggio tra le due città. L’assessora Elisabetta Bozzarelli è intervenuta in rappresentanza della città di Trento.