COMUNE TRENTO * FIERA S. LUCIA: «AUTOBUS, PER LE FESTIVITÀ CORSE PIÙ FREQUENTI ANCHE PER LA LINEA “N“ E PARCHEGGI STRAORDINARI»

14.14 - venerdì 6 dicembre 2024

Autobus, potenziate alcune linee per la Fiera di Santa Lucia. Per le festività corse più frequenti anche per la Linea N e parcheggi straordinari. Nella giornata di domenica 8 dicembre, in occasione della Fiera di Santa Lucia, verranno potenziate le corse del trasporto pubblico urbano delle Linee 3, 8, 5, 9 e 12.

Si ricorda inoltre che durante tutto il periodo dei Mercatini di Natale, e pertanto anche nei giorni della Fiera di Santa Lucia e della Festa d’oro, ai numerosi parcheggi della città se ne aggiungono altri di carattere straordinario nei cortili delle scuole gestiti dalle scuole stesse o dalle associazioni. In aggiunta a ciò, la Linea N, che collega direttamente il parcheggio Zuffo e il Parcheggio Italcementi al centro città, fino al 6 gennaio effettuerà corse più frequenti nelle ore di punta.

Parcheggi principali

Italcementi: 524 posti gratuiti dalle 6 alle 24.30, 149 posti auto gratuiti nelle 24 ore, 14 posti auto per disabili.

Duomo (P5) e Parcheggio Monte Baldo (P8): 200 più 450 posti, sosta gratuita fino a 2 ore dalle 6 alle 22.59.

Zuffo: 700 posti auto gratuiti, 10 per disabili.

Piazzali delle scuole

Iti – Tambosi – Pozzo (via B. Acqui 17): dalle 9 alle 19 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29 dicembre, il 4, 5 ,6 gennaio.

Tambosi – Pozzo (via Barbacovi 7): dalle 9 alle 19 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio.

Istituto Salesiani (via Barbacovi 22): dalle 8 alle 18.30 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre.

Liceo Prati (piazza Garzetti): dalle 13.30 alle 19 il sabato e dalle 9.30 alle 19 le domeniche nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, il 23 (9.30-19) e il 24 dicembre (9.30-17.30).

Seminario maggiore (via Endrici): dalle 8.30 alle 19.30 nei giorni 15 e 22 dicembre.

Medie Bresadola (via Travai): dalle 14 alle 19.30 il sabato e dalle 8 alle 19.30 le domeniche nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre.

Medie Manzoni (corso Buonarroti): dalle 8 alle 19.30 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

Liceo da Vinci (via Giusti): dalle 14 alle 19 il sabato e dalle 9 alle 19 le domeniche nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

Liceo Rosmini (via Malfatti 2): dalle 9 alle 19 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

Tutte le possibilità di parcheggio sono disponibili sul sito natale.trento.info.