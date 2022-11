COMUNE TRENTO * “EUROPEAN URBAN INITIATIVE“: « COSTRUZIONE TORRE DI LEGNO EX SIT, LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ENTRO IL 6/12 »

13.07 - lunedì 28 novembre 2022

Europea Urban Initiative. Il Comune cerca partners per partecipare al bando europeo per la costruzione della torre di legno all’ex Sit. Manifestazioni di interesse entro il 6 dicembre. L’Amministrazione Comunale intende presentare una proposta progettuale, relativamente all’ambito tematico della “rigenerazione degli spazi urbani” incentrata sulla costruzione di una “Torre in legno” da realizzare all’interno dell’area ex Sit oggetto di rigenerazione urbana nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vedrà la realizzazione del nuovo “Hub di interscambio della mobilità”.

In relazione a ciò cerca partners per presentare un progetto nell’ambito del programma europeo Europea Urban Initiative (EUI) in risposta al bando consultabile al link www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions. La scadenza per la presentazione del progetto è il prossimo 19 gennaio 2023. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate invece via pec all’amministrazione comunale entro le ore 12 del 6 dicembre 2022.

Attraverso l’EUI-IA le autorità urbane avranno la possibilità di testare il modo in cui le soluzioni nuove e non sperimentate funzionano nella pratica nonché il modo in cui rispondono alla complessità della vita reale. Le proposte di progetto devono essere incentrate sul Nuovo Bauhaus europeo, l’iniziativa della Commissione europea che mette in collegamento il Green Deal europeo con gli spazi urbani, volta a creare luoghi, prodotti e stili di vita che siano belli (esteticamente gradevoli, ma anche ispirati all’arte e alla cultura, che rispondono alle esigenze e migliorano la qualità dell’esperienza al di là della funzionalità), sostenibili (in armonia con la natura, l’ambiente e il nostro pianeta), inclusivi (che incoraggiano il dialogo tra culture, discipline, generi ed età).