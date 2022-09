COMUNE TRENTO * CAMPIONATI MONDIALI CICLISMO (15-18/9): « DIVIETO TRANSITO E SOSTA / MODIFICHE VIABILITÀ / CHIUSURA PARCHEGGI VIA SANSEVERINO E BARTALI / TRASPORTO PUBBLICO »

15.24 - mercoledì 14 settembre 2022

Campionati Mondiali di ciclismo, come cambia la viabilità in città venerdì 16 settembre. Dal 15 al 18 settembre Trento ospiterà i Campionati Mondiali di Ciclismo per Amatori che vedranno la partecipazione di numerosi atleti suddivisi in varie categorie.

Per il tempo necessario allo svolgimento delle varie prove, la manifestazione prevede il divieto di transito e sosta lungo tutto il tracciato del percorso.

Gli orari di chiusura delle strade interessate variano in relazione allo svolgimento delle diverse gare e possono essere riassunti come segue.

Il secondo giorno di gare – venerdì 16 settembre – le modifiche alla viabilità saranno:

dalle 18.30 alle 20.30: divieto di transito e sosta in via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e della Scienza fino in zona arrivo in via Olivetti. Il percorso della crono a squadre implica la chiusura in fascia tardo pomeridiana (18-20) di tutta la zona del quartiere delle Albere, di via Sanseverino e via Monte Baldo. Le criticità sono minime e non interessano il trasporto pubblico.

I parcheggi in via Sanseverino e il parcheggio di via Bartali saranno chiusi al pubblico e a disposizione del Comitato organizzatore dell’evento, il primo solo nella giornata di domenica 18 settembre, il secondo dal 15 al 18 settembre.

Rimangono disponibili i parcheggi Ex Italcementi (accessibile da Lung’Adige San Nicolò vicino alla Motorizzazione utilizzando la bretella 5 della Tangenziale), Canestrini, Monte Baldo ed ex Zuffo (accessibile da via Doss Trento o dalla Rotatoria di via Berlino).

Analoghi provvedimenti saranno adottati nelle zone interessate dalle installazioni e in particolare nella zona di accredito di partenza e arrivo delle gare.

Trasporto pubblico. Durante le giornate di svolgimento dei campionati saranno adottati provvedimenti di variazione o sospensione anche delle corse del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, secondo la programmazione di Trentino Trasporti. Tutti i provvedimenti adottati possono essere consultati sul sito di Trentino Trasporti e sulle app dedicate.

Per garantire un ulteriore strumento di contatto e di informazione per la cittadinanza, dalle 7.15 alle 18.45 è attivo presso la centrale operativa della polizia locale il numero telefonico dedicato 0461 889400, che affiancherà l’Ufficio relazioni con il pubblico (0461/884453 884005 – numero verde 800 017615) per rispondere alle domande di cittadini e imprese.