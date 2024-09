COMUNE TRENTO – 8 CAPIGRUPPO MAGGIORANZA * SICUREZZA: «IL SERVIZIO “FUORI DAL CORO“ DI RETEQUATTRO? STUDIATO PER MANIPOLARE LA REALTÀ»

09.07 - sabato 28 settembre 2024

Il servizio di “Fuori dal coro” trasmesso pochi giorni fa da Retequattro è studiato per manipolare la realtà. È come prendere un affresco seicentesco e fotografare solo le parti rovinate accusando la pubblica amministrazione di incuria quando il 99% del capolavoro è magnificamente conservato.

Sicuramente il problema sicurezza esiste, ma è stata la destra a concentrare tutto a Trento per punire i cittadini per non averli votati. I sovranisti sono così, vivono per il potere fine a se stesso. Non concepiscono il governare ma il comandare. Loro non hanno avversari politici, ma nemici da distruggere. Non amano Trento o il Trentino, amano il potere.

Quindi siccome a Trento governa il centrosinistra autonomista la vogliono distruggere, non capiscono che anche loro stessi sono trentini.

È un tentativo nazionale di screditare una delle poche amministrazioni di centrosinistra storicamente presenti.

*

Consiglieri Comune Trento e Capigruppo di maggioranza (in ordine alfabetico)

MICHELE BRUGNARA

ANDREAS FERNANDEZ

FRANCESCA FIORI

GIOVANNA FLOR

ALBERTO PATTINI

ANDREA ROBOL

RENATO TOMASI

FEDERICO ZAPPINI