COMUNE ROVERETO (TN) * SICUREZZA LUOGHI LAVORO: SINDACO VALDUGA E DIRIGENTE SCALFI, « I GIOVANI VITTIME PERCHÉ INESPERTI, I PIÙ ANZIANI TROPPO SICURI »

16.27 - martedì 30 maggio 2023

Sicurezza nei luoghi di lavoro: il Comune incontra il CFP Veronesi. Al CFP Veronesi la seconda giornata di formazione, rivolta agli studenti delle scuole superiori, organizzata dal Comune di Rovereto.

“Parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti delle scuole superiori significa seminare una conoscenza che potrà un giorno salvare delle vite”. Da questa consapevolezza è nato il programma, promosso dal Comune di Rovereto, che sta portando nelle scuole superiori di Rovereto una serie di incontri di formazione rivolti agli studenti che presto potrebbero affacciarsi nel mondo del lavoro.

Il Sindaco Francesco Valduga, insieme all’Assessore Mauro Previdi, ha voluto introdurre questo momento nel Centro di Istruzione e Formazione Professionale “G. Veronesi”, per portare la testimonianza dell’attenzione che le Istituzioni devono rivolgere nei confronti di coloro che, al termine del ciclo scolastico, intraprenderanno una carriera professionale. “Lavorare significa conquistare una propria indipendenza e libertà, ottenere gratificazioni personali e professionali. Ma non si deve mai rinunciare alla propria sicurezza e ciascuno di noi può fare la differenza, sapendo che non si deve demandare ad altri la propria incolumità, ma che si deve essere noi stessi responsabili anche per le persone che lavorano con noi. Per questo è importante che vi sia una consapevolezza diffusa dei diritti del lavoratore e delle attenzioni necessarie nei contesti in cui si opera”.

Ad accogliere i rappresentanti del Comune, la Direttore generale dell’Ente, Laura Scalfi, che ha ringraziato l’amministrazione per l’iniziativa, ricordando il percorso che gli studenti già svolgono all’interno dell’Istituto, finalizzato a dare loro strumenti per poter lavorare nelle migliori condizioni. Il Sindacalista Pasquale Del Prete ha portato la propria esperienza personale, spiegando alle ragazze e ai ragazzi in aula la normativa e facendo loro presente quali siano i loro diritti, oltre che i doveri: “I numeri – ha ammonito – ci dicono che gli incidenti sul lavoro sono ancora in aumento. Le vittime sono spesso i più giovani, perché inesperti, e i più anziani, perché troppo sicuri. Ma l’incidente può capitare davvero a chiunque”. A spiegare l’importanza del prestare attenzione a tutti i possibili pericoli, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, Cristian Schmid, insieme a Francesca Dossi della Segreteria Generale.

Il drammatico incontro con i rischi in determinati ambienti di lavoro, il racconto di quanto accaduto alla fabbrica Thyssenkrup di Torino nel 2007, quando a causa di un incendio in fabbrica e dall’assenza di estintori carichi e manichette funzionanti, persero la vita sette operai. “La sicurezza sul lavoro riguarda tutti noi” – ha spiegato Schmid – “Quando si è in un ambiente di lavoro occorre prestare attenzione a quelli che sono i pericoli e se tutto rispetta la normativa. Ovunque ci sia un impianto elettrico, un macchinario in funzione, ma anche semplicemente un utensile con un filo usurato, può esserci un pericolo per la vita. Rifiutatevi di lavorare dove non vi sia sicurezza. Non si deve mai dare per scontato che tutto sia in ordine perché qualcun altro ha controllato. Basta una disattenzione, una distrazione, una incuria, perché qualcosa di irrimediabile accada”.

Preziosa la testimonianza di Michele Ribaga, ragazzo di Rovereto travolto da un pesante macchinario che stava spostando, nell’azienda di famiglia, a causa del cedimento di una ruota ed oggi costretto su una sedia a rotelle. Il racconto in prima persona, il confronto con chi ha visto la propria vita cambiare per sempre a causa di una banalità, ha permesso alle giovani e ai giovani di capire che un incidente sul lavoro può capitare a chiunque. Il Comune di Rovereto proseguirà con questi incontri per diffondere sempre più la cultura della sicurezza nei più giovani, con l’auspicio che anche questa azione possa contribuire a ridurre il numero degli incidenti nei luoghi di lavoro.