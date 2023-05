COMUNE DI TRENTO * “TROFEO INDUSTRIA E ARTIGIANATO RAVINA”: « SOSPENSIONI AL TRAFFICO PER GARA CICLISTICA, IL 28/5 DALLE 14.30 ALLE 17.00 »

11.47 - giovedì 25 maggio 2023

Dalle ore 14.30 fino alle 17 di domenica prossima, 28 maggio, in occasione della gara ciclistica “Trofeo industria e artigianato Ravina” a Ravina e Romagnano è prevista una sospensione momentanea al traffico veicolare per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti. Le vie interessate sono: via Stella, via dei Pomari, via della Gotarda, via delle Ischie, via del Ponte, via di Costa S. Nicolò, via per Belvedere, via delle Masere, via Val Gola.