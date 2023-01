COMUNE DI TRENTO * “SMARTECOMETER“: « SET DISTRIBUZIONE PORTA IN TRENTINO IL CONTATORE INTELLIGENTE DI SECONDA GENERAZIONE, LA SOSTITUZIONE È GRATUITA »

18.19 - mercoledì 11 gennaio 2023

Nei prossimi mesi Set Distribuzione sostituirà i contatori di energia elettrica con i nuovissimi SmartEcoMeter. Set Distribuzione sostituirà i contatori di energia elettrica con SmartEcoMeter, il nuovo contatore intelligente di seconda generazione. Presso gli immobili coinvolti verrà esposto in anticipo un avviso con le informazioni relative all’intervento dei nostri tecnici e tutte le utenze riceveranno una lettera personale. La sostituzione del contatore è totalmente gratuita, durerà pochi minuti con una breve interruzione di corrente e sarà svolta da tecnici riconoscibili dal tesserino identificativo e dai contrassegni sulle auto di servizio. Se il contatore è accessibile dall’esterno i tecnici non entreranno in casa. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800 508 774.

Per il Comune di Trento, indicativamente, le zone coinvolte nella sostituzione dei misuratori saranno:

– Gardolo e Ravina: febbraio 2023

– Cognola e Villazzano: marzo 2023

– Trento centro: maggio – ottobre 2023