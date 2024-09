COMUNE DI TRENTO * PULIZIA STRADE E PIAZZE: «ASSUNTI OTTO ADDETTI, PER POTENZIARE IL SERVIZIO NEI GIORNI FERIALI»

23.25 - lunedì 23 settembre 2024

Un piano per ottimizzare la pulizia di strade, piazze e aiuole. Assunti otto nuovi addetti per potenziare il servizio nei giorni feriali e in particolare il sabato e la domenica. Debutta lo spazzino delle aiuole e salgono a sei gli spazzini di quartiere. Aumenta il numero dei cestini stradali nelle circoscrizioni.

Dolomiti Ambiente, su impulso della Giunta comunale, ha varato un piano articolato in più iniziative per potenziare la pulizia degli spazi pubblici della città: non solo strade e piazze, ma anche aiuole. Non solo del centro città, ma anche delle circoscrizioni.

In particolare è previsto il rafforzamento del servizio di spazzamento e lavaggio strade dal lunedì al venerdì. Il potenziamento più importante riguarderà il fine settimana, soprattutto la domenica, in modo da eliminare tempestivamente i rifiuti e la sporcizia del sabato, il giorno in cui la città è più affollata.

Già prima del potenziamento nel centro storico e nelle vie limitrofe il personale di Dolomiti Ambiente provvedeva tutti i giorni allo svuotamento dei cestini, allo spazzamento manuale e meccanizzato, al lavaggio notturno di marciapiedi, vicoli e portici in estate e al lavaggio strade. Con le novità introdotte, Dolomiti Ambiente e la Giunta comunale offrono un servizio ancor più attento ai bisogni della comunità.

Fra queste novità anche l’introduzione di nuovi servizi: debutta infatti lo spazzino delle aiuole per rimediare all’inciviltà di chi getta rifiuti negli spazi verdi e fioriti ai bordi delle strade.

È previsto inoltre anche il lavaggio periodico di vicoli e marciapiedi delle circoscrizioni.

Questi ulteriori servizi possono essere assicurati grazie all’assunzione di nuovo personale. Le squadre di Dolomiti Ambiente sono state infatti potenziate con 8 addetti alla pulizia aggiuntivi. Inoltre sono state acquistate nuove attrezzature: una mini lavastrade elettrica e un motocarro elettrico, entrambi silenziosi e a basso impatto ambientale.

Aumentano pure gli spazzini di quartiere: dopo Gardolo e Meano, le prime circoscrizioni a sperimentare il servizio, l’addetto alla pulizia dedicato è oggi attivo anche nel territorio di Ravina-Romagnano, di Mattarello, di Sopramonte e di Sardagna, per un totale di sei circoscrizioni. Nel piano di potenziamento della polizia è compreso anche l’incremento dei cestini stradali nelle circoscrizioni.

Infine, è stato potenziato il servizio degli accertatori ambientali: ad oggi sono sei gli addetti che, grazie a controlli più frequenti e capillari, contrastano l’abbandono di rifiuti, la raccolta differenziata non corretta, l’esposizione dei contenitori in luoghi o giorni diversi da quelli stabiliti.