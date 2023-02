COMUNE DI TRENTO * PRG: « VIA LIBERA DALLA PROVINCIA ALLA VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE, TRA LE PREVISIONI GLI ITINERARI PEDONALI PER IL TREKKING URBANO »

13.31 - lunedì 6 febbraio 2023

Via libera dalla Provincia alla variante al Prg per opere pubbliche. Tra le previsioni, gli itinerari pedonali per il trekking urbano e la realizzazione del centro civico con funzioni sia pubbliche che private nell’area sovrastante il parcheggio pertinenziale a San Donà.

Venerdì scorso la Giunta provinciale ha dato il via libera alla variante al piano regolatore generale per opere pubbliche del Comune di Trento. La variante prevede tra l’altro l’adeguamento normativo con riferimento alla dotazione di attrezzature pubbliche di quartiere e di interesse urbano. Inoltre, la variante implementa la dotazione di attrezzature pubbliche di quartiere e adegua di conseguenza la cartografia.

In dettaglio la variante inserisce nel Prg le opere segnalate dal servizio Gestione strade e parchi, da tempo nell’agenda dell’Amministrazione comunale: si tratta di alcuni itinerari pedonali per il trekking urbano di collegamento tra il fondovalle e la collina est, come quello tra Gocciadoro e Salè, tra via Montello e Mesiano, il percorso pedonale Borino-Grotta, il percorso via Crucis a Gardolo.

La variante prevede inoltre la riclassificazione a verde pubblico di alcune aree da adibire a orti urbani e giardini a Gardolo per consentire la realizzazione di servizi pubblici a servizio dei cittadini che le frequentano.

Un’altra modifica del Prg riguarda l’area sovrastante il parcheggio pertinenziale di San Donà: la variante prevede la realizzazione di un centro civico con funzioni sia pubbliche sia private con l’ampliamento della superficie utile netta da destinare a pubblici esercizi, attività artigianali di servizio e attività commerciali. Non si tratta dunque di una modifica alla destinazione d’uso dell’area, quanto delle norme che regolano l’utilizzo dell’area stessa, con la previsione che la superficie da destinare ad attività commerciali e artigianali di servizio possa arrivare fino al 49 per cento. Questa modifica consente all’Amministrazione pubblica di mettere a gara per un periodo di circa 50 anni (la durata sarà precisata dal bando) il diritto di superficie e di avere in cambio la realizzazione degli spazi pubblici richiesti dalla Circoscrizione: in particolare di sale per gli anziani e per i giovani e di impianti sportivi come per esempio un campo da bocce e un campo da basket/pallavolo.

Il privato che si aggiudicherà il diritto di superficie dovrà infatti realizzare un progetto unitario che prevede la finitura della piazza, gli spazi commerciali e artigianali, gli spazi per l’aggregazione, la sistemazione degli accessi e dei parcheggi, la regolazione dei flussi di mobilità.

La variante per opere pubbliche appena approvata dalla Giunta provinciale ha avuto un iter molto veloce. La prima adozione del Consiglio comunale risale infatti a fine luglio dello scorso anno. Dopo la pubblicazione sul Bur, la variante diventerà parte integrante del piano regolatore e dunque pienamente efficace.