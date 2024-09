COMUNE DI TRENTO * PIAZZA SANZIO: «CONCLUSA LA RIQUALIFICAZIONE, RESTITUITO ALLA CITTÀ UNO SPAZIO PUBBLICO PROTETTO E SICURO»

07.07 - mercoledì 18 settembre 2024

È ormai conclusa la riqualificazione di piazza Sanzio iniziata a fine giugno, subito dopo la fine della scuola. I lavori hanno completamente rivisto e restituito all’uso pubblico lo spazio antistante la scuola, spazio che è stato riqualificato e ripensato con attenzione particolare alla sicurezza dei pedoni. In particolare il progetto aveva l’obiettivo di garantire la sicurezza dei bambini, i principali frequentatori dell’area, utilizzata come spazio di sosta, di attesa e anche di gioco.

I lavori di riqualificazione hanno mantenuto la terza corsia per la viabilità stradale, eliminato i posti auto lungo via Bernardo Clesio sostituiti da 9 stalli “bianchi” a sosta breve in corrispondenza di Torre Verde, a servizio dei genitori degli alunni e delle alunne delle scuole elementari e delle diverse attività della zona.

Proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile ai bambini e alle loro famiglie in occasione dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola, i lavori hanno previsto in questa fase conclusiva l’installazione di un parapetto metallico continuo tra il marciapiede e via Bernardo Clesio, in continuità con quello esistente in corrispondenza di Torre Verde. Il parapetto continuo crea un ambito protetto, impedendo ai bambini in uscita da scuola di arrivare sulla carreggiata e garantendo un percorso pedonale sicuro fino ai parcheggi di via Torre Verde.

L’accesso dei mezzi di soccorso all’area è garantito a nord da via San Martino e da via dei XXI con l’accesso da via Torre d’Augusto direttamente nel piazzale. Nei prossimi giorni l’intervento sarà completato con la nuova illuminazione e le nuove rastrelliere per le bici.